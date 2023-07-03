المئات يتظاهرون في مطار بن غوريون احتجاجا على خطّة إضعاف القضاء

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، 4 أشخاص، من الذين شاركوا في المظاهرة، وقالت في بيان إنها "تتعامل حاليًا مع اضطراب عنيف في المبنى رقم 3 في المطار".

تظاهر المئات في مطار بن غوريون في اللد، مساء اليوم الإثنين، احتجاجا على مضيّ الحكومة قدما في تمرير قوانين تقلص صلاحيات القضاء، لصالح السلطتين التشريعية والتنفيذية.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية، 15 شخصا، من الذين شاركوا في المظاهرة، وقالت في بيان إنها "تتعامل حاليًا مع اضطراب عنيف في المبنى رقم 3 في المطار".

وأضافت أن "العشرات تجمّعوا بشكل غير قانوني، وهاجموا ضباط الشرطة، وخالفوا النظام العام، حيث تمّ حتى الآن اعتقال أربعة أشخاص، وتم توثيق آخرين واستدعائهم للتحقيق".

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وقالت: "يحاول المتظاهرون الإضرار بالنظام العام، وترتيبات المرور بالقرب من المبنى رقم 3 وداخله، بينما يخالفون الأمر خلافًا للتنسيق الذي تمّ مع منظمي الاحتجاج"، على حدّ ادعائها.

ولفتت إلى أنه تم فتح جميع الممرات والطرقات التي أُغلقت من قبل محتجين؛ كما أعلنت أن "حركة المرور تعمل بسلاسة".

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وكان المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، قد رجّح أمس الأحد، أن يشهد مطار بن غوريون، تشويشات واضطرابات في حركة الطائرات، على وقع الاحتجاجات.

وقال شبتاي، في جلسة لتقييم الأوضاع، إن الشرطة ستعمل على "الحد" من الاضطرابات المتوقعة، وأضاف: "لدينا 500 رحلة جوية على متنها 75 ألف مسافر يرغبون في دخول البلاد ومغادرتها ، لذلك نحن ملزمون ببذل كل ما في وسعنا للسماح للناس بالوصول إلى وجهاتهم".

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وتابع: "من الواضح أنه من المحتمل أن تكون هناك اضطرابات، هذه الاضطرابات يمكن أن نحد منها أو تأطيرها".

ورفض المحتجون شروط الشرطة التي عرضت تنظيم الاحتجاجات قبالة صالة الانتظار "تيرمينال 1" في مطار بن غوريون، على أن تقتصر المشاركة على 5 آلاف شخص. في حين يصر قادة الاحتجاجات على التظاهر أمام صالة الانتظار رقم 3 "تيرمينال 3"، ورفضوا تحديد عدد المشاركين.

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