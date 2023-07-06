نتنياهو يبكر عقد اجتماع الحكومة الأمنية بسبب انتقادات

مكتب نتنياهو أعلن أن اجتماع الكابينيت سيعقد الأحد المقبل، بعدما عمم الليلة الماضية بيانا على الوزراء جاء فيه إن اجتماع الكابينيت سيعقد في 16 تموز/يوليو الجاري، وذلك في أعقاب انتقادات وزراء بسبب عدم عقده قبل العدوان على جنين

قدّم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) إلى يوم الأحد المقبل، بعدما كان مقررا عقده في 16 تموز/يوليو الجاري، وفق ما ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية (كان).

ووجه وزراء انتقادات لنتنياهو بسبب عدم عقده اجتماعات للكابينيت، حيث عُقد الاجتماع الأخير قبل نحو شهرين.

ونشر مكتب نتنياهو، الليلة الماضية، مواعيد اجتماعات الكابينيت حتى نهاية العام الجاري، بحيث يتم عقد الكابينيت مرة كل شهر.

ونقلت القناة 13 عن مصادر سياسية قولها إن اجتماع الكابينيت سيتناول الوضع في الأراضي الفلسطينية. ويأتي الاجتماع في ظل التوتر الأمني في الضفة الغربية، ومقابل لبنان في أعقاب إطلاق قذيفتي هاون من لبنان وسقطت إحداها قرب قرية الغجر، فيما أطلق الجيش الإسرائيلي قذائف مدفعية باتجاه جنوب لبنان.

وامتنع نتنياهو عن عقد الكابينيت قبيل عمليات عسكرية شنها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية، والتي كان آخرها العدوان على مخيم جنين، الأسبوع الحالي، والغارات الجوية المتكررة في سورية.

واتخذ نتنياهو القرارات بهذا الخصوص خلال مداولات شارك فيها وزير الأمن، يوآف غالانت, ورئيس أركان الجيش، هيرتسي هليفي، ورئيس الشاباك، رونين بار، لكنه أقصى عن هذه المداولات وزراء اليمين المتطرف العنصري، مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير.

وكان حزب الليكود قد أصدر بيانا، بداية الشهر الماضي، جاء فيه أنه "لا تتطلب أي عملية عسكرية عقد الكابينيت، وخاصة تلك التي ثمة ضرورة فيها بالحفاظ على السرية". ويتهم الليكود بن غفير خصوصا بتسريب معلومات من داخل اجتماعات أمنية حساسة.