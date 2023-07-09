وفد إسرائيلي يبحث بالقاهرة خط الطيران لشرم الشيخ

الوفد الإسرائيلي الذي سيسافر إلى القاهرة يضم ممثلين عن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، وجهاز الأمن العام "الشاباك"، وهيئة الطرق والمواصلات، ووزارة المواصلات، حيث سيبحث الوفد الإسرائيلي إمكانية حل الأزمة والإبقاء على خط الطيران.

جرى تدشين خط الطيران بين تل أبيب وشرم الشيخ، قبل أكثر من سنة (Getty Images)

يسافر وفد إسرائيلي إلى العاصمة المصرية القاهرة، وذلك لإجراء مباحثات مع الجانب المصري بشأن مستقبل خط الطيران من مطار بن غوريون في اللد إلى شرم الشيخ في سيناء، خصوصا بعد أن رشحت المعلومات احتمال إلغاء خط الطيران المذكور لأسباب أمنية وسياسية.

وأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الأحد، بأن الوفد الإسرائيلي الذي سيسافر إلى القاهرة قريبا يضم ممثلين عن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، وجهاز الأمن العام "الشاباك"، وهيئة الطرق والمواصلات، ووزارة المواصلات، حيث سيبحث الوفد الإسرائيلي إمكانية حل الأزمة والإبقاء على خط الطيران.

ووفقا للصحيفة، فإن الرحلات الجوية المباشرة من إسرائيل إلى شرم الشيخ كانت محل تساؤل في الأسابيع الأخيرة بسبب قضايا أمنية وسياسية، لكن الآن، "يبدو أن هناك تغييرا نحو حل الأزمة"، بحسب الصحيفة، لكن دون الكشف عن طبيعة هذه التغييرات التي من شأنها أن تضمن استمرار تشغيل خط الطيران المذكور.

وناقشت الحكومة الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة إمكانية إلغاء الرحلات الجوية المباشرة بين تل أبيب وشرم الشيخ.

وعقدت وزارة الخارجية الإسرائيلية مؤخرا، مداولات داخلية، بشأن استمرار رحلات جوية مباشرة إلى جنوب سيناء، حيث تم البحث خلالها بالانعكاسات السياسية والأمنية على هذه الرحلات الجوية.

وتأتي المداولات حول إلغاء خط الطيران هذا، فيما تحدث وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، مؤخرا مع نظيره المصري، سامح شكري، وبحثا في زيادة عدد الرحلات الجوية بين تل أبيب وشرم الشيخ.

وجرى تدشين خط الطيران بين تل أبيب وشرم الشيخ، قبل أكثر من سنة، بهدف تسخين العلاقات وتشجيع السياحة من إسرائيل في سيناء، ومن أجل تخفيف الطوابير الطويلة في معبر رفح البري.