الاحتلال يعتقل 6 شبان من قرية المغير شمال شرق رام الله، والشاباك ينسب لهم مزاعم بتشكيل خلية مسلحة وتنفيذ عمليات استهدفت قوات الاحتلال شمالي الضفة الغربية.

أعلن جهاز أمن الاحتلال العام (الشاباك)، اليوم الأربعاء، اعتقال 6 شبان من قرية المغير شمال شرق رام الله، زعم أنهم شكلوا خلية ونفذوا عمليات إطلاق نار استهدفوا من خلالها قوات الاحتلال ومستوطنيه شمالي الضفة الغربية.

وقدمت نيابة الاحتلال العسكرية لائحة الاتهام بحق المعتقلين الستة وهم: عبد الله حج محمد، ومحمد حج محمد، وإبراهيم نعسان، وماجد نعسان، وأيوب نعسان، وعبد الكريم أو عليا؛ وجميعهم من المغير.

وادعى الشاباك أن المعتقلين نفذوا عدة عمليات إطلاق نار شمالي الضفة المحتلة، لم تسفر عن وقوع إصابات؛ وقال إنهم أصدروا بيانا بعد كل عملية باسم "مجموعة الشهيد رائد نعسان"، تحملوا من خلاله مسؤولية تنفيذ العملية.

وادعى الشاباك أن من بين العمليات التي نفذها المعتقلون، عملية إطلاق نار استهدفت دورية للاحتلال في منطقة ترمسعيا في 21 نيسان/ أبريل الماضي.

كما نسب الشاباك للمعتقلين تنفيذ عملية هدفت إلى محاولة "تعطيل التحقيق مع معتقلين للاشتباه بضلوعهم في عمليات سابقة"، بحسب المزاعم التي صدرت عن الشاباك.

وادعى الشاباك أن قوات الاحتلال ضبطت أسلحة بحوزة المعتقلين، وقال إن المعلومات التي وردت خلال التحقيق "تفيذ بأن عناصر الخلية قاموا بشراء أسلحة من تاجر أسلحة في منطقة جنين".

كما زعم الشاباك أن المعتقلين كانوا على اتصال بـ"عناصر إرهابية من قطاع غزة من أجل الحصول على تمويل".