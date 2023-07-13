غالانت يلتقي عالييف لبحث تعزيز العلاقات الإسرائيلية – الأذرية الإستراتيجية

عالييف وغالانت، بحسب بيان صادر عن الأخير، "شددا على الرغبة المشتركة لتعزيز العلاقات الأمنية والاقتصادية والتكنولوجية، واستمرار المساعدات المتبادلة وتعزيز الاستقرار الإقليمي في مجالات كثيرة"

التقى وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الخميس، في باكو مع الرئيس الأذري، إلهام عالييف، وتباحثا في "التطورات الإقليمية وسبل تعزيز العلاقات الإستراتيجية بين الدولتين من أجل مواجهة مشتركة للتحديات الأمنية"، بحسب بيان صادر مكتب غالانت.

وكان غالانت وعالييف قد التقيا على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، قبل خمسة أشهر. وجاء في البيان أن غالانت شكر عالييف على فتحه سفارة أذربيجان في إسرائيل وعلى "التزامه الشخصي بارتقاء العلاقات بين الدولتين".

وتابع البيان أن غالانت وعالييف "شددا على الرغبة المشتركة لتعزيز العلاقات الأمنية والاقتصادية والتكنولوجية، واستمرار المساعدات المتبادلة وتعزيز الاستقرار الإقليمي في مجالات كثيرة".

يشار إلى أن إسرائيل تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع أذربيجان بسبب حدود الأخيرة الطويلة مع إيران. وتنظر إسرائيل الأراضي الأذربيجانية أنها نقطة انطلاق لعملياتها السرية ضد إيران، حيث أشارت تقارير إلى أن الموساد استخدام الأراضي الأذربيجانية لتهريم الأرشيف النووي الإيراني بعد أن سرقه عملاؤه، في العام 2018. وأفادت تقارير إسرائيلية بأن للموساد قاعدة في أذربيجان وقريبة من الحدود مع إيران. كما أن أذربيجان تزود إسرائيل بالنفط.

وبالأمس، اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، إيران بالوقوف وراء محاولة لتفجير السفارة الإسرائيلية في أذربيجان، وذلك في أعقاب التقارير حول إحباط محاولة هجوم على مقرّ السفارة الإسرائيلية في باكو.

وقال كوهين، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الصربي، إن "إيران موّلت الخلية الإرهابية التي تم القبض عليها في أذربيجان"، وادعى أن عناصر الخلية "تلقوا تعليمات من طهران".

ودعا كوهين المجتمع الدولي إلى "تشكيل جبهة موحدة لمحاربة إيران وانتشار الإرهاب في العالم".