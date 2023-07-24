إضعاف القضاء: اتصالات لتسوية بين الائتلاف والمعارضة بلا نتائج

لم تسفر الاتصالات للتوصل إلى تسوية بشأن خطة إضعاف جهاز القضاء عن نتائج حتى صباح اليوم، وقبل ساعات من التصويت النهائي على مشروع قانون إلغاء ذريعة عدم المسؤولية. هرتسوغ التقى نتنياهو ولبيد وغانتس

لم تسفر الاتصالات بين الائتلاف والمعارضة بشأن تسوية حول مشروع قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية عن أي تقدم، حتى صباح اليوم الإثنين. واستمرت الاتصالات بوساطة الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، ورئيس الهستدروت، أرنون بار دافيد، طوال الليل، فيما يقترب التصويت على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة، الذي يتوقع أن يبدأ ظهر اليوم.

والتقى هرتسوغ، فور عودته من الولايات المتحدة، مساء أمس، مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في مستشفى "شيبا" حيث يرقد بعد زرع جهاز تنظيم نبض القلب. والتقى هرتسوغ لاحقا مع رئيس المعارضة، يائير لبيد، ورئيس حزب "المعسكر الوطني، بيني غانتس. ويتمحور الخلاف بين الائتلاف والمعارضة حول مدة تجميد باقي تشريعات خطة "الإصلاح القضائي" لإضعاف جهاز القضاء، ويطالب الائتلاف بألا تتجاوز هذه المدة ستة أشهر.

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