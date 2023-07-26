ترقية رئيسة هيئة القضاة بمحاكمة نتنياهو وزوجة رئيس مكتبه

الوزير عّميحاي إلياهو، من "عوتسما يهوديت"، يوقع مرسوم الترقية بعدما عزل ليفين نفسه من أجل الامتناع عن تناقض مصالح، وترقية رئيس هيئة القضاة في محاكمة نتنياهو جاء بمصادقة رئيسة المحكمة العليا حيوت

جرت المصادقة اليوم، الأربعاء، على ترقية قضاة، بينهم القاضيتان ريفكا فريدمان فيلدمان ونافا برافرمان، ووقع على مرسوم الترقية وزير الشتات الإسرائيلي، عَميحاي إلياهو من حزب "عوتسما يهوديت"، بعدما عزل وزير القضاء، يارايف ليفين، نفسه عن توقيع مرسوم الترقية منعا لتناقض مصالح.

والقاضية فريدمان فيلدمان هي رئيسة هيئة القضاة في محاكمة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وجرى ترقيتها إلى منصب نائبة رئيس المحكمة المركزية في القدس، بينما القاضية برافرمان هي زوجة رئيس طاقم مكتب رئيس الحكومة، تساحي برافرمان. وجرى ترقيتها إلى مرتبة "قاضية كبيرة" في محكمة الصلح في تل أبيب.

وجاء في بيان إدارة المحاكم أنه تم ترقية القاضيتين بموافقة رئيسة المحكمة العليا، القاضية إستير حيوت.

وجاء في التوصية لترقية برافرمان، التي استند إليها إلياهو لدى التوقيع على القرار، أنها "تركز مجال التكاتف الاجتماعي (للقضاة في محكمة الصلح في تل أبيب)، مناسبات أعياد الميلاد، وليمة نهاية السنة وإضاءة شموع عيد الأنوار".

وسعت رئيسة المحكمة العليا حيوت إلى ترقية فريدمان فيلدمان، بتوصية من رئيس المحكمة المركزية في القدس.