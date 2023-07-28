مدير عام التربية والتعليم يستقيل احتجاجا على إضعاف القضاء

مدير عام الوزارة، أساف تسلئيل، يقول في بيان إن "الشرخ الذي وصلنا إليه لا يسمح لي بالاستمرار في تنفيذ مسؤوليتي بالشكل السليم، ونتيجة لذلك أبلغت وزير التربية والتعليم صباح اليوم بشأن قراري الاستقالة من منصبي"

أبلغ مدير عام وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية، أساف تسلئيل، اليوم الجمعة، وزير التعليم، يوآف كيش، أنه قرر الاستقالة من منصبه احتجاجا على التشريعات الأحادية الجانب لخطة إضعاف جهاز القضاء.

وجاء في بيان تسلئيل أنه "لم أنتمِ أبدا إلى هذا الجانب أو ذاك ولم أختر جانبا اليوم أيضا. وجهاز التعليم هو جهاز وطني وينبغي الحفاظ عليه بهذا الشكل. وينبغي إعادة التفكير الآن، بواسطته أيضا، من أجل رأب الشرخ".

وأضاف تسِلئيل أنه "كممثل للجمهور، أتحمل المسؤول وأنهي مهام منصبي. والشرخ الذي وصلنا إليه لا يسمح لي بالاستمرار في تنفيذ مسؤوليتي بالشكل السليم، ونتيجة لذلك أبلغت وزير التربية والتعليم صباح اليوم بشأن قراري الاستقالة من منصبي".

وتابع أنه "كطيار سأستمر في التحليق وأخدم في الجيش الإسرائيلي برأس مرفوع، لأن هذا هو معنى القول ’ليس لي بلاد أخرى حتى لو كانت أرضي تحترق".

يشار إلى أن تسلئيل هو ضابط برتبة عميد وكان يرأس اللواء الهجومي في سلاح الجو الإسرائيلي، وتنحى في أعقاب تعيينه مديرا عاما لوزارة التربية والتعليم، في بداية العام الحالي، رغم أنه لا يملك خبرة إدارية في جهاز التعليم.