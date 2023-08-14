اجتماع أردنيّ إماراتيّ إسرائيليّ للدفع بتنفيذ "إعلان النوايا"... ومخطط شامل لتوقيع اتفاقية 4G

الأطراف "ناقشت السبل المنشودة للدفع بالمراحل النهائية لمبادرة ’الازدهار’ الإقليمية، لبيع 200 مليون متر مكعب من مياه البحر المحلاة سنويا للأردن". كما "تم في الاجتماع، وضع التفاصيل النهائية لمخطط شامل سيؤدي في النهاية إلى توقيع اتفاقية 4G".

عُقد في الإمارات، اليوم الإثنين، اجتماع مع الأردن وإسرائيل، بهدف دفع لتنفيذ "إعلان النوايا" الذي جرى توقيعه بين الدول الثلاث في العام 2021، لمقايضة الماء بالطاقة.

وشهد الاجتماع "مناقشة مشروع الازدهار بشقيه المياه والطاقة، وسبل الدفع قدما نحو تنفيذ إعلان النوايا الذي وقعته الأطراف الثلاثة، بالإضافة إلى الجانب الأميركي عام 2021".

وجاء في بيان صدر عن وزارة الطاقة الإسرائيلية، أن "وزير الطاقة والبنية التحتية، يسرائيل كاتس والمدير العام لمكتب رئيس الحكومة، يوسي شيلي، قد التقيا اليوم الإثنين... في أبو ظبي مع وزير الصناعة والتكنولوجيا لدولة الإمارات، سلطان أحمد الجابر، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية الأردني، صالح علي حامد الخرابشة، ووزير المياه والري الأردني محمد جميل موسى النجار، ووزير حماية البيئة الأردني، معاوية رضا، ومدير وحدة الطاقة في البيت الأبيض، ومستشاره، المبعوث الرئاسي الخاص الأول للشؤون المناخية، ديفيد ليفينغستون".

ولفت البيان إلى أنه "تم في الاجتماع، وضع التفاصيل النهائية لمخطط شامل سيؤدي في النهاية إلى توقيع اتفاقية 4G في COP 28 في دبي، بين إسرائيل والإمارات والولايات المتحدة".

وذكر البيان أن الأطراف "ناقشت السبل المنشودة للدفع بالمراحل النهائية لمبادرة ’الازدهار’ الإقليمية، لبيع 200 مليون متر مكعب من مياه البحر المحلاة سنويا للأردن".

كما تمّت مناقشة "شراء الكهرباء الخضراء من محطة شمسية، ستبنيها الإمارات في الأردن، استعدادًا لتوقيع اتفاقيات ملزمة في مؤتمر المناخ السنوي (COP28)، الذي سيعقد نهاية هذا العام في دبي".

وذكر البيان أن مسؤولين إسرائيليين آخرين، قد حضروا الاجتماع، بينهم "مدير عام وزارة الطاقة والبنية التحتية (في إسرائيل) كوبي بليتستين، ونائب المدير العام لوزارة الطاقة والبنية التحتية، باراك نفتالي، وسفير إسرائيل لدى دولة الإمارات، أمير حايك، ورئيس هيئة المياه، يحزكيل ليبشيتز".

وكانت البلدان الثلاثة، قد وقعت عام 2021 "إعلان نوايا" للدخول في عملية تفاوضية للبحث في جدوى مشروع مشترك للطاقة والمياه.

وبحسب ما تم إعلانه آنذاك، فإن "إعلان النوايا" يعني "الدخول في عملية دراسات جدوى، من الممكن أن يحصل الأردن من خلالها على 200 مليون متر مكعب من المياه سنويا".

وفي حزيران/ يونيو الماضي، كشفت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11") عن اتصالات أردنية إسرائيلية بهدف الدفع باتفاقية "الكهرباء مقابل الماء".

ولفتت القناة إلى أنه بموجب هذا الاتفاق سيزود الأردن إسرائيل بطاقة كهربائية تُنتَج بواسطة الطاقة الشمسية، مقابل تزويد إسرائيل الأردن مياهاً تُنتَج بواسطة مرافق تحلية تدشن على حوض المتوسط.

ويصنَّف الأردن ثاني أفقر دولة في العالم بالمياه، وفق المؤشرات العالمية.

وبحسب الاتفاق، فإن الإمارات تتعهد بتمويل المشروع الذي يأتي في إطار المشاريع الاقتصادية المرتبطة بمسار اتفاقات التطبيع مع إسرائيل "اتفاقيات أبراهام". وقوبل الإعلان عن التفاهمات الثلاثية بشأن المشروع، نهاية العام 2021، بغضب شعبي واسع في الأردن، ودعوات إلى تظاهرات احتجاجية ضد الاتفاقية.

وبحسب المخطط، سيدشّن الأردن حقولاً من ألواح الطاقة الشمسية في الصحراء الجنوبية، بحيث تُنقَل الكهرباء من هناك إلى إسرائيل.

وكانت "كان 11" قد رجّحت توقيع الاتفاق النهائي بشأن "الكهرباء مقابل الماء" في نهاية العام الجاري، خلال مؤتمر المناخ "كوب 28" الذي سينظم في دبي بالإمارات بين 30 تشرين الثاني/ نوفمبر و12 كانون الأول/ ديسمبر.