المصادقة على بناء 3300 وحدة سكنية للحريديين في نوف هجليل

المصادقة على مخطط لبناء 3300 وحدة سكنية مخصصة للحريديين في مدينة نوف هجليل، مساحة المخطط تبلغ حوالي 500 دونم، بما يشمل 103 آلاف متر مربع للمناطق التجارية والتوظيفية، و240 ألف متر مربع للمباني والمؤسسات العامة و84 دونمًا للمساحات المفتوحة.

صادقت اللجنة القطرية للتخطيط والبناء، على بناء 3300 وحدة سكنية مخصصة للحريديين في مدينة نوف هجليل، في مخطط يشمل مناطق تجارية وتوظيفية ومؤسسات العامة ومساحات مفتوحة، بحسب ما جاء في بيان صدر عن وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية، اليوم الأربعاء.

ونقل البيان عن وزير البناء والإسكان - رئيس حزب "أغودات يسرائيل" الحريدي، يتسحاق غولدكنوبف، وصفه القرار بـ"المهم"، وقال إنه "سيؤدي إلى توفير حل آخر مهم للجودة والسكن المناسب للمجتمع الحريدي، كجزء من خطة إستراتيجية وضعتها الوزارة".

ويتضح من البيان الصادر عن الوزارة أن مساحة المخطط تبلغ حوالي 500 دونم، ويقع غربي نوف هجليل في حي ‘هار يونا ج‘، ولفت إلى أنه يشمل "3300 وحدة سكنية، و103 آلاف متر مربع للمناطق التجارية والتوظيفية، و240 ألف متر مربع للمباني والمؤسسات العامة و84 دونمًا للمساحات المفتوحة".

وأوضح البيان أن الحديث عن أكثر من 60 عمارة سكنية جديدة مكونة من 6 طوابق إضافة إلى وحدات سكنية سيتم بناؤها في طوابق سفلية (تحت مستوى مداخل العمارات)، على أن يشمل المخطط 560 شقة سكنية صغيرة تصل مساحتها إلى 80 مترا مربعا.

ولفت إلى أنه سيتم تخصيص حوالي 500 وحدة سكنية للإيجار بأسعار معقولة ومساكن للطلاب، على أن تكون الوحدات السكنية بأحجام مختلفة لسد احتياجات الأسر في مراحل مختلفة من الحياة، علما بأنها جميعها مخصصة للحريديين.