الشاباك يتهم أربعة مواطنين من كفر قاسم واللد بتلقي أسلحة من حزب الله

بيان الشاباك: خلال اقتحام عناصر الشاباك وقوات من الوحدة المركزية الخاصة في الشرطة ووحدة حرس الحدود لمنازل في مدينة اللد، تم القبض على مواطنين آخرين سعوا إلى استخدام إحدى العبوات الخاصة "لأهداف جنائية"

ادعى جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) اليوم، الخميس، أنه اعتقل خلال تموز/يوليو الفائت أربعة مواطنين من سكان مدينة كفر قاسم، بشبهة تلقي "أسلحة كثيرة ونوعية"، وأنه عُثر بحوزتهم على عبوتين ناسفتين من صنع إيراني وأسلحة أخرى. وقدمت ضدهم لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية بتهمة ارتكاب مخالفات أسلحة.

وأضاف بيان صادر عن الشاباك أنه خلال اقتحام عناصر الشاباك وقوات من الوحدة المركزية الخاصة في الشرطة ووحدة حرس الحدود لمنازل في مدينة اللد، تم القبض على مواطنين آخرين سعوا إلى استخدام إحدى العبوات الخاصة "لأهداف جنائية".

وبحسب البيان، فإنه تعالى من التحقيق أن حزب الله عمل من أجل تجنيد وتفعيل مجموعة مهربين في إسرائيل من أجل تلقي أسلحة "بشكل غير مألوف" وتوزيعها على جهات مختلفة بينها جهات جنائية.

المتهمون الأربعة

والمعتقلون بحسب بيان الشاباك، هم: جلال خرسا (28 عاما)، أحمد عيسى (30 عاما)، ومحمد عيسى (39 عاما) وهم من كفر قاسم، ونوح عاصم (30 عاما) من اللد.

ونقل البيان عن مسؤول في الشاباك اعتباره أن "هذه القضية مؤكد مرة أخرى الجهود من جانب حزب الله وإيران لاستغلال مواطني إسرائيل العرب لتنفيذ عمليات أمنية ضد الدولة. كما تعالى من التحقيق أن التماس بين الأمني والجنائي دقيق للغاية".