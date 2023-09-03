رئيس مجلس المستشارين المغربي يزور إسرائيل الأسبوع الجاري

رئيس الكنيست يعتبر هذه الزيارة أنها "زيارة غير مسبوقة، وتدل على العهد الجديد الحاصل في العلاقات الإسرائيلية – المغربية"، وتأتي بعد اعتراف إسرائيل بسيادة المغرب في الصحراء الغربية

أعلن رئيس الكنيست، أمير أوحانا، اليوم الأحد، أن رئيس مجلس المستشارين المغربي، النعم ميارة، سيزور الكنيست، يوم الخميس المقبل، وذلك في أعقاب اعتراف إسرائيل بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

واعتبر أوحانا زيارة ميارة المتوقعة للكنيست أنها "زيارة غير مسبوقة، وتدل على العهد الجديد الحاصل في العلاقات الإسرائيلية – المغربية".

وسيستقبل ميارة في الكنيست بمراسم رسمية على بساط أحمر، وبمشاركة حرس الكنيست.

وتولي إسرائيل أهمية كبيرة لزيارة ميارة، كونها الزيارة الأولى لمسؤولين مغربيين رفيعي المستوى إلى إسرائيل. وكان أوحانا قد وجه خلال زيارته للمغرب، قبل ثلاثة أشهر، دعوة إلى ميارة لزيارة الكنيست

وكانت زيارة أوحانا الأولى من نوعها التي يزور فيها رئيس للكنيست دولة عربية وبرلمانها بشكل رسمي.

وسيعقد أوحانا بعد مراسم استقبال ميارة والوفد المرافق له، جلسة عمل في مكتبه، ويتوقع أن يلي ذلك تصريحات لوسائل الإعلام.

واعتبر أوحانا في بيان أن "هذه زيارة غير مسبوقة وتدل على العهد الجديد للعلاقات بين إسرائيل والمغرب. وفي الماضي، كان بالإمكان أن نحلم وحسب بمجيء رمز للحكم المغربي في زيارة رسمية إلى إسرائيل. واليوم بات هذا واقعا مليئا بالأمل الذي يدل على الإمكانيات لتوسيع دوائر السلام في الشرق الأوسط".