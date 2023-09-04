بعثة رياضية إسرائيلية تصل السعودية للمشاركة ببطولة رفع أثقال

مدير اتحاد الرباعين الإسرائيليين: "هذه المباريات تلزم بالسماح للمتنافسين من جميع الدول بالوصول والمنافسة. ولذلك لم تكن هنا معارضة سعودية، بل على العكس، إنهم يتعاونون بشكل كامل، ويراسلونني يوميا"

تشارك بعثة رياضية إسرائيلية، مؤلفة من أربعة رباعين، في بطولة العالم التي تجري في العاصمة السعودية الرياض، بادعاء ضمان مشاركتهم في الألعاب الأولمبية. ووصل الرباعون الإسرائيليون إلى الرياض اليوم، الإثنين.

وينقسم الرباعون الإسرائيليون إلى أربع فئات في رفع الأثقال، وهم دافيد ليتفينوف عن فئة فوق 109 كغم؛ أرتور موغوردوموف عن فئة حتى 102 كغم؛ نيكول روفنوفيتش وسيليا غولد اللتان ستتنافسان ضمن فئة حتى 71 كغم.

ونقلت هيئة البث العامة الإسرائيلية "كان" عن الرباع ليتفينوف قوله إنه "لا توجد تخوفات، فالبعثة ذاهبة مع ثقتنا بأنفسنا. ويوجد بالطبع تنسيق مع أجهزة الأمن المحلية" في السعودية.

وقال مدير عام اتحاد الرباعين الإسرائيليين، بافل كولوسفسكي، لـ"كان" إنه "نحن ملزمون بالمشاركة في هذه البطولة، ومن دون المشاركة فيها لن نتمكن من المشاركة في الألعاب الأولمبية".

وأضاف أن "أحد معايير تنظيم مباريات من هذا النوع، بإشراف اللجنة الأولمبية واتحاد المصارعة العالمي، هو الالتزام بالسماح للمتنافسين من جميع الدول بالوصول والمنافسة. ولذلك لم تكن هنا معارضة سعودية، بل على العكس، إنهم يتعاونون بشكل كامل، ويراسلونني يوميا، ونحن نرسل لهم كافة المعطيات والوثائق المطلوبة كي نسمح لبعثتنا بالوصول والمغادرة بسلام".

وتطرق إلى مسألة إبراز رموز إسرائيلية خلال المباريات، قائلا إنه "حتى الآن لم أتلقَ أي استثناء عن ذلك، وبالنسبة لي سيكون علم إسرائيل الأزرق – أبيض تحت اسم إسرائيل، وهكذا مطلوب وهذا ما سنفعله. ونحن بعثة مؤلفة من تسعة أشخاص، أربعة رياضيين وخمسة مرافقين".

وبحسب "كان"، فإن هذه البعثة ستتوجه إلى مباريات رفع أثقال أخرى ستجري في الدوحة، في كانون الأول/ديسمبر المقبل.