أوكرانيا تهاجم الحكومة الإسرائيلية بسبب اتفاق تعاون سينمائي مع روسيا

السفارة الأوكرانية في تل أبيب: "في الفترة التي تصعد فيها روسيا هجماتها في أوكرانيا يوميا وتسلب حياة الأبرياء، تتعاون إسرائيل مع هذه الدولة الوحشية، المعروفة بجهودها السينمائية التي تهدف إلى نشر دعاية الحرب"

هاجمت السفارة الأوكرانية في تل أبيب اليوم، الخميس، الحكومة الإسرائيلية في أعقاب التوقيع، أمس، على اتفاق تعاون إسرائيلي – روسي في المجال السينمائي.

وجاء في بيان صادر عن السفارة الأوكرانية أنه "في الفترة التي تصعد فيها روسيا هجماتها في أوكرانيا يوميا وتسلب حياة الأبرياء، تتعاون إسرائيل مع هذه الدولة الوحشية، المعروفة بجهودها السينمائية التي تهدف إلى نشر دعاية الحرب".

وأضاف بيان السفارة الأوكرانية أنه "فيما تعزل الأسرى الدولية روسيا كي تثبت أن عملياتها ليست مقبولة على المجتمع الغربي، يبدو أن إسرائيل تقترح منصة أخرى على الدولة العدوانية كي تنشر أفكارها السامة".

وتابع البيان أنه "ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى أن تدرك أخيرا أن التركيز على الظلم الذي تنفذه القيادة الروسية هو طريقة العمل الصحيحة، بدلا من التوقيع معهم على اتفاقيات مراوغة".

وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، أن مئات العاملين في صناعة السينما والتلفزيون نددوا بالاتفاق بين إسرائيل وروسيا ووصفوه بأنه "غير أخلاقي".

وجاء في بيان أصدروه أنع "نرى باتفاق التعاون الذي وقعت عليه وزيرة الثقافة الروسية والسفير الإسرائيلي لائحة مخزية. واتفاق التعاون خال من الأخلاق وفارغ من المضمون، لأننا لن نتعاون أبدا مع صناعة سينمائية لدولة يوجد فيها حكم استبدادي".

ويشمل اتفاق التعاون الإسرائيلي الروسي في المجال السماح بوصول مخرجين من كلتا الدولتين إلى الأرشيفات وإنتاج أفلام سينمائية مشتركة.

وادعت وزيرة الثقافة الروسية، أولغا ليوبيموفا، التي تخضع لعقوبات أميركية وأوروبية، أن الاتصالات تمهيدا للتوقيع على الاتفاق مع إسرائيل بدأت منذ 14 سنة.