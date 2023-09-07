تقرير: طيارو "إل عال" يرفضون نقل نتنياهو إلى نيويورك

للمرة الثالثة خلال أشهر، طيارو أسطول 777 التابع لشركة "إل عال" يرفضون تسيير رحلة نتنياهو إلى نيويورك للمشاركة في فعالية الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ مناقصة الرحلة لم تطرح بعد؛ لن هناك اتفاق ضمني بين الطيارين بالامتناع عن قيادتها.

يرفض طيارو أكبر شركة طيران إسرائيلية ("إل عال")، تسيير رحلة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إلى مدينة نيويروك الأميركية، للمشاركة في فعاليات الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

جاء ذلك بحسب ما أوردت القناة 13 الإسرائيلية، مساء الخميس. وأفادت القناة بأن شركة "إل عال" لم تطرح المناقصة الخاصة بالرحلة المرتقبة لنتنياهو والتي من المقرر أن تتم بعد نحو 10 أيام.

فيما أشارت القناة إلى "اتفاق ضمني بين طياري أسطول 777 التابع للشركة، بعدم التطوع لقيادة الرحلة الخاصة برئيس الحكومة، نتنياهو، وزوجته".

وأشارت القناة إلى أن الحديث عن طيارين "مخضرمين ومن ذوي الخبرات في شركة إل عال، ومعظمهم من قدامى الطيارين في سلاح الجو الإسرائيلي".

ولفتت الصحيفة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يرفض فيها طيارو الأسطول 777 قيادة رحلات خاصة برئيس الحكومة.

وأشارت إلى أن طياري الأسطول كانوا قد امتنعوا من التقدم للمناقصات الخاصة برحلتي نتنياهو إلى باريس وروما في شباط/ فبراير وآذار/ مارس الماضيين.

وفي المرتين السابقتين، اضطر أعضاء إدارة في شركة إل عال أن يقودوا الطائرة.

مشيرة إلى أن هذه المرة الوضع أكثر تعقيدا لأنه "على عكس الرحلات الجوية إلى أوروبا والتي يمكن القيام بها أيضًا بطائرات صغيرة، فإن الرحلة المباشرة إلى الولايات المتحدة تتطلب طائرة كبيرة وثلاثة طيارين".

وردًا على تقرير القناة، قالت شركة "إل عال" إنه "لم يتم بعد طرح مناقصة لرحلة رئيس الحكومة إلى نيويورك. إذا تم طرح المناقصة وتم اختيار شركة ‘إل عال‘ بتسيير الرحلة، فسيتم إجراء الرحلة وفقًا لقواعد الشركة".

وأضافت أن "شركة ‘إل عال‘ تعمل على نقل رؤساء الدولة إلى مهمات سياسية منذ يوم تأسيسها وستواصل القيام بذلك في المستقبل أيضًا".