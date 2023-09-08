إدارة بايدن تنتقد إسرائيل بسبب اتفاق تعاون مع روسيا

متحدث باسم الخارجية الأميركية: "إننا ضد التوقيع على اتفاقيات مع روسيا. وزارة الثقافة الروسية موّلت دعاية معادية للسامية في أوكرانيا وفي أماكن أخرى في العالم". ومسؤول بالخارجية الإسرائيلية يقول إنه تقرر توقيع الاتفاق قبل أشهر

انتقدت الإدارة الأميركية الحكومة الإسرائيلية في أعقاب توقيع اتفاق تعاون في المجال السينمائي مع روسيا، وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية "إننا ضد التوقيع على اتفاقيات مع روسيا"، حسبما نقل عنه موقع "واللا" الإلكتروني اليوم، الجمعة.

ووقعت وزيرة الثقافة الروسية، أولغا ليوبيموفا، التي تخضع لعقوبات أميركية وأوروبية، على الاتفاق، فيما وقع عليه عن الجانب الإسرائيلي السفير في موسكو، أليكس بن تسفي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن "وزارة الثقافة الروسية موّلت دعاية معادية للسامية في أوكرانيا وفي أماكن أخرى في العالم".

ويأتي هذا الانتقاد الأميركي إلى جانب استياء أميركي من سياسة إسرائيل تجاه الحرب في أوكرانيا. ولا توجه إسرائيل انتقادات لروسيا في أعقاب نشوب الحرب في أوكرانيا، تحسبا من أن تضع موسكو عراقيل أمام الغارات العدوانية الإسرائيلية المتواصلة في سورية.

ونقل "واللا" عن مسؤول في وزارة الخارجية الإسرائيلية قوله إن القرار بشأن الاتفاق مع روسيا، الذي جرى توقيعه قبل عدة أيام، اتخذ قبل عدة أشهر.

وأضاف أن إسرائيل رفضت "أي طلب تقريبا" للتعاون منذ الغزو الروسي لأوكرانيا. وأضاف بخصوص توقيع اتفاق التعاون السينمائي أنه جاء "بسبب حقيقة أن هذا اتفاق صغير نسبيا ويجب التجاوب بشكل إيجابي على الطلب الروسي بالتوقيع عليه".

من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة تعارض التعاون بين دول وبين روسيا، وبشكل خاص التعاون مع جهات في روسيا تم فرض عقوبات عليها. وأضاف أن "روسيا ليست حليفة أو شريكة بالإمكان الاعتماد عليها".

وتابع المتحدث الأميركي أن روسيا تنشر معلومات مضللة، في محاولة لتضليل وإرباك الأفراد بكل ما يتعلق بالغزو الروسي لأوكرانيا، وبما يتعلق بـ"أعمال تخريبية روسية في العالم، غايتها تقويض الاستقرار في دول مختلفة".

وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، أمس، أن مئات العاملين في صناعة السينما والتلفزيون نددوا بالاتفاق بين إسرائيل وروسيا ووصفوه بأنه "غير أخلاقي".

وجاء في بيان أصدروه أنه "نرى باتفاق التعاون الذي وقعت عليه وزيرة الثقافة الروسية والسفير الإسرائيلي لائحة مخزية. واتفاق التعاون خال من الأخلاق وفارغ من المضمون، لأننا لن نتعاون أبدا مع صناعة سينمائية لدولة يوجد فيها حكم استبدادي".

ويشمل اتفاق التعاون الإسرائيلي الروسي السماح بوصول مخرجين من كلتا الدولتين إلى الأرشيفات وإنتاج أفلام سينمائية مشتركة.