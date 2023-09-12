اتفاق بين منظمة المعلمين والمالية الإسرائيلية يوقف التشويشات بالمدارس الثانوية

بموجب هذا الاتفاق، سيحصل المعلمون على هبة لمرة واحدة بمبلغ 2400 شيكل في راتبهم المقبل. كما ستحصل منظمة المعلمين على 50 مليون شيكل لتمويل أنشطة رفاه اجتماعي التي تنظمها

أعلن رئيس منظمة المعلمين، ران إيرز، اليوم الثلاثاء، عن اتفاق مع وزارتي المالية والتربية والتعليم، وعن وقف التشويشات في المدارس فوق الابتدائية.

وبموجب هذا الاتفاق، سيحصل المعلمون على هبة لمرة واحدة بمبلغ 2400 شيكل في راتبهم المقبل. كما ستحصل منظمة المعلمين على 50 مليون شيكل لتمويل أنشطة رفاه اجتماعي التي تنظمها.

وكتب إيرز في رسالة بعثها إلى أعضاء المنظمة أنه قرر المصادقة على "اتفاق مرحلي قصير الأمد"، يسمح بدفع الهبة المذكورة، بدلا من زيادة بمبلغ 800 شيكل شهريا، الذي سيضاف إلى راتب المعلمين رسميا بعد توقيع اتفاقية الأجور الجديدة، في كانون الأول/ديسمبر المقبل.

واعتبر إيرز أن الاتفاق سيحرك مجددا المداولات حول اتفاق أجور جديد، ويلغي التشويشات التي نفذها المعلمون في الأشهر الماضية، وشملت عدم إعطاء علامات للطلاب وتوزيع شهادات.

وستقرر وزارتي المالية والتربية والتعليم مع منظمة المعلمين جدول العطل المدرسية للعام المقبل.

من جانبه، أفاد مجلس الطلاب القطري بأن مئات آلاف الطلاب في صفوف العاشر حتى الثاني عشر تغيبوا اليوم عن المدارس، احتجاجا على التشويشات المتواصلة التي ينفذها المعلمون. وأكد ذلك مدراء أقسام المعارف في سلطات محلية.