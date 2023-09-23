الوكالة اليهودية: "مستحقو العودة" حوالي 25.5 مليون

"قانون العودة" يمكّن كل يهودي حول العالم من الحصول على الجنسية الإسرائيلية في اللحظة التي يهاجر فيها إلى البلاد ويشمل أبناء وأحفاد اليهود وأبناء وبنات أبنائهم وأحفادهم أيضًا.

أشارت معطيات نشرتها "الوكالة اليهودية"، بمناسبة حلول رأس السنة العبرية، إلى أن عدد اليهود في العالم بلغ نحو 15.7 مليون، أي بزيارة نحو 100 ألف مقارنةً مع العام الماضي.

ويعيش في فلسطين التاريخية حوالي 46% من إجمالي اليهود في العالم، أي قرابة 7.2 مليون شخص.

وبحسب تقديرات "الوكالة" يعيش في الولايات المتحدة 6.3 مليون يهودي، وفي فرنسا 440 ألفًا، وفي كندا 398 ألفًا، وفي بريطانيا 312 ألفًا، وفي الأرجنتين 171 ألفًا، وفي روسيا 132 ألفًا، وفي ألمانيا 125 ألفًا، وفي إستراليا 117 ألفًا، والبرازيل 90 ألفًا، وجنوب أفريقيا 50 ألفًا، وفي الدول العربية والإسلامية يعيش قرابة 27 ألف يهودي، من بينهم 14,200 في تركيا، و 9100 في إيران، و2100 في المغرب، وألف يهودي في تونس، وحوالي 500 في الإمارات.

إلى ذلك، يبلغ إجمالي عدد "مستحقي قانون العودة"، بحسب تقديرات "الوكالة اليهودية"، قرابة 25.5 مليون شخص.

يُشار إلى أن "قانون العودة" يمكّن كل يهودي حول العالم من الحصول على الجنسية الإسرائيلية في اللحظة التي يهاجر فيها إلى البلاد، ويشمل القانون أبناء وأحفاد اليهود، وأبناء وبنات أبنائهم وأحفادهم أيضًا، ولا يوجد أي قانون يضمن حق الفلسطينيين في العودة إلى بلادهم التي هجروا منها حتى وإن ولدوا داخل إسرائيل لأهالي فلسطينيين لاجئين.