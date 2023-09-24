نتنياهو يعتزم تعيين أكونيس سفيرا لإسرائيل بالأمم المتحدة

نتنياهو يسعى إلى تعيين المزيد من المسؤولين في الحكومة في مناصب دبلوماسية، للحصول على حقائب وزارية شاغرة لتنفيذ وعوده لأعضاء كنيست؛ ويعتزم تعيين أكونيس غب منصب سفير إسرائيل المقبل لدى الأمم المتحدة.

يعتزم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تعيين وزير العلوم والتكنولوجيا والفضاء في حكومته الحالية، أوفير أكونيس (الليكود)، في منصب سفير إسرائيل المقبل لدى الأمم المتحدة، خلفا لغلعاد إردان، الذي ينهي ولايته التي تستمر أربع سنوات، في أيلول/ سبتمبر المقبل.

جاء ذلك بحسب ما نقلت صحيفة "يدعوت أحرونوت" عن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، علما بأن خلال الفترة الماضية، تردد اسم أكونيس كمرشح محتمل لهذا المنصب، لكنه نفى ذلك بنفسه.

في حين شدد مسؤولون رفيعو المستوى في الحكومة على أن تعيين أكونيس بات مؤكدا.

ولفتت المصادر إلى اتفاق نهائي بين رئيس الحكومة، نتنياهو، ووزير خارجيته، إيلي كوهين، حول تعيين أكونيس في هذا المنصب الحساس.

وأشارت إلى أن إردان غير معني بتمديد ولايته الحالية، ويريد العودة إلى إسرائيل لـ"أسباب عائلية".

وقال مسؤولون رفيعو المستوى في الحكومة الإسرائيلية إن نتنياهو يسعى إلى تعيين المزيد من الوزراء في مناصب دبلوماسية، حتى يتمكن من تنفيذ الوعود التي قطعها على نفسه لأعضاء الكنيست، بتعيينهم في مناصب وزارية.

ووفقا لـ"يديعوت أحرونوت"، سيتعين على نتنياهو أن يخذت خلال الفترة القريبة المقبلة، قرارا بشأن هوية قنصل إسرائيل العام في نيويورك، وهو أحد أكثر المناصب الدبلوماسية المرغوبة.

وكان نتنياهو قد عرض هذا المنصب في السابق على الوزير الحالية، ماي غولان، غير أن المعارضة القوية التي أبدتها الإدارة الأميركية والجالية اليهودية في الولايات المتحدة، دفعت نتنياهو للتراجع عن ذلك.