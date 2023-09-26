استطلاعات: كيف تأثرت شعبية نتنياهو بعد زيارته للولايات المتحدة؟

معارضة المظاهرة التي نظمها المعسكر المناوئ لنتنياهو ضد مصلين يهود في تل أبيب، والانطباع العام الذي تشكل لدى الإسرائيليين من زيارة نتنياهو إلى نيويورك، يساهمان في رفع أسهم نتنياهو وزيادة طفيفة في قوة الليكود؛ كيف تتأثر سائر الخارطة السياسية؟

أظهرت نتائج استطلاعات الرأي العام الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، أن زيارة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إلى نيويورك، الأسبوع الماضي، للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، شكلت له دفعة في استطلاعات الرأي، وساهمت في زيادة شعبية حزبه، الليكود، مقارنة بالاستطلاعات الأخيرة.

في المقابل، لا تتأثر صورة توزيع المقاعد في الخارطة السياسية الإسرائيلية، سواء على معسكر نتنياهو الذي يضم الصهيونية الدينية واليمين المتطرف والحريديين، أو على معسكر المعارضة الحالية؛ في حين يستعيد التجمع الوطني الديمقراطي قوته ويرفع حظوظ تمثيله البرلماني في انتخابات تجري اليوم.

وأظهر استطلاع القناة 13، حصول معسكر نتنياهو، في انتخابات تُجرى اليوم، على 53 مقعدا موزعة كالآتي: الليكود - 26 مقعدا؛ شاس - 10 مقاعد؛ "يهدوت هتوراه" - 7 مقاعد؛ "الصهيونية الدينية" - 6 مقاعد؛ "عوتسما يهوديت" - 4.

في المقابل، تحصل أحزاب المعارضة الحالية على 64 مقعدا، موزعة على النحو الآتي: "المعسكر الوطني" - 27 مقعدا؛ "ييش عتيد" - 16 مقعدا؛ "يسرائيل بيتينو" - 6 مقاعد، الجبهة/ العربية للتغيير - 5 مقاعد؛ الموحدة - 5 مقاعد؛ ميرتس - 4.

في حين يحصل التجمع الوطني الديمقراطي على 3 مقاعد.

وبيّن استطلاع القناة 12، حصول معسكر نتنياهو على 54 مقعدا موزعة كالآتي: الليكود - 28 مقعدا؛ شاس - 10 مقاعد؛ "الصهيونية الدينية" و"عوتسما يهوديت" - 9 مقاعد؛ "يهدوت هتوراه" - 7 مقاعد؛

في المقابل، تحصل أحزاب المعارضة الحالية على 66 مقعدا، موزعة على النحو الآتي: "المعسكر الوطني" - 27 مقعدا؛ "ييش عتيد" - 18 مقعدا؛ "يسرائيل بيتينو" - 6 مقاعد، الجبهة/ العربية للتغيير - 5 مقاعد؛ الموحدة - 5 مقاعد؛ ميرتس - 4.

ويحصل التجمع الوطني الديمقراطي على 2.8% من أصوات الناخبين، فيما يقتصر دعم حزب "العمل" على 2.5%.

وبحسب استطلاع هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11")، يحصل معسكر نتنياهو على 53 مقعدا موزعة كالآتي: الليكود - 27 مقعدا؛ شاس - 10 مقاعد؛ "الصهيونية الدينية" و"عوتسما يهوديت" - 9 مقاعد؛ "يهدوت هتوراه" - 7 مقاعد.

في المقابل، تحصل أحزاب المعارضة الحالية على 67 مقعدا، موزعة على النحو الآتي: "المعسكر الوطني" - 30 مقعدا؛ "ييش عتيد" - 18 مقعدا؛ "يسرائيل بيتينو" - 5 مقاعد، الجبهة/ العربية للتغيير - 5 مقاعد؛ الموحدة - 5 مقاعد؛ ميرتس - 4.

في حين يحصل التجمع الوطني الديمقراطي على 1.6% والعمل على 2.9%.

من الأنسب لرئاسة الحكومة؟

وبحسب استطلاعات الرأي، فإن زيارته إلى نيويورك واجتماعه مع الرئيس الأميركي، والمساعي للتطبيع مع السعودية، كل ذلك أدى إلى تعزز شعبية نتنياهو التي تراجعت مؤخرا.

وأظهر استطلاع القناة 12 حصول نتنياهو على دعم 39% من الإسرائيليين في السؤال حول الأنسب لرئاسة الحكومة، مقارنة بزعيم المعارضة، يائير لبيد، الذي يحصل على دعم 29% من المشاركين في الاستطلاع.

وبالمقارنة مع رئيس حزب "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، يتفوق نتنياهو ويحصل على دعم 37% مقابل 35% لغانتس.

وبموجب استطلاع "كان 11"، يحصل كل من نتنياهو وغانتس على دعم 39% من المستطلعة آراؤهم بشأن السؤال حول الشخصية الأنسب لرئاسة الحكومة.

مسألة الدين والدولة

وتطرقت استطلاعات الرأي للمواجهات التي نشبت، أمس، الإثنين، بين متدينين يهود بادروا إلى إقامة صلوات تفصل بين الجنسين في شوارع تل أبيب، وبين معارضين للفصل بين الجنسين في الحيز العام.

وبحسب "كان 11"، فإن غالبية الإسرائيليين (47%) تؤيد فصل الجنسين في الصلاة، حتى لو تم إجراؤها في الحيز العام؛ فيما عارض 34% الفصل بين الجنسين في صلاة تنظم في الحيز العام.

ووفقا لاستطلاع القناة 12، أيد 48% من المستطلعة آراؤهم، الفصل بين الجنسين في صلاة تنظم في الحيز العام؛ في حين عارض 42% الفصل في الحيز العام، حتى لو كان ذلك خلال أداء صلوات.

فيما بيّن استطلاع القناة 13 أن 49% من الإسرائيليين يؤيدون الفصل بين الجنسين في الصلاة بالحيز العام؛ فيما عبّر 41% من المشاركين في الاستطلاع عن معارضتهم لذلك.

كمت أظهر أن 58% من المستطلعة آراؤهم يعتقدون أن تنظيم مظاهرة استهدفت المصلين رفضا للفصل بين الجنسين خلال الصلاة في تل أبيب، أمس، غير مشروعة، فيما أيد 26% المظاهرة ضد الفصل.