الاحتلال يزعم وقوع عملية بالأغوار وإطلاق النار على موقع لقواته بالضفة

أعلن جيش الاحتلال تعرض موقع لقواته في ضاحية شويكة قرب طولكرم لإطلاق نار، أعقبه رد الجنود بإطلاق نار؛ دون الإبلاغ عن إصابات أو أضرار.

زعم جيش الاحتلال وقوع عملية إطلاق نار استهدفت مركبة في مفترق "حمرا" شمال أريحا بمنطقة الأغوار، قبل أن يتراجع عن زعمه معتبرا أن "الحديث يدور عن بلاغ كاذب".

وقال جيش الاحتلال، في بيان أولي له، إن "بلاغا وصل حول إطلاق النار من مركبة عابرة قرب مفرق ’حمرا’ بمنطقة الأغوار"، فيما ذكر لاحقا أن "الحديث عن عطب أصاب إطار مركبة مقدمة البلاغ".

واستدعيت قوات الاحتلال إلى المكان وشرعت بأعمال البحث في المنطقة، وأعلنت أنه لم يكن هناك إطلاق نار.

ورغم "البلاغ الكاذب"، أغلق الاحتلال حاجز "الحمرا" والحواجز المحيطة أمام مرور المركبات.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن جيش الاحتلال تعرض موقع لقواته في ضاحية شويكة قرب طولكرم لإطلاق نار، أعقبه رد الجنود بإطلاق النار؛ دون الإبلاغ عن إصابات أو أضرار.

وذكر أنه جرى ضبط عدة عيارات نارية بعد أعمال بحث في المكان، فيما شرعت قوات الجيش بمطاردة منفذي العملية؛ حسبما جاء في بيان له.