سعر البنزين أوكتان 95 سيبقى دون تغيير في تشرين الأول

وجاء في بيان لسلطة الضرائب أن خفض الضريبة سيكون 99 أغورة خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وسيكلف خزينة الدولة خسارة بمبلغ 185 مليون شيكل بسبب عدم رفع هذه الضريبة.

قرر وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الخميس، تمديد تخفيض الضريبة على الوقود بشيكل واحد لليتر البنزين، ما يعني أن سعر بنزين أوكتان 95 سيبقى 6.94 شيكل.

وجاء في بيان لسلطة الضرائب أن خفض الضريبة سيكون 99 أغورة خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وسيكلف خزينة الدولة خسارة بمبلغ 185 مليون شيكل بسبب عدم رفع هذه الضريبة.

وأضافت سلطة الضرائب أن سعر ليتر البنزين سيبقى عند منتصف ليلة السبت – الأحد المقبل دون تغيير خلال الشهر المقبل.

وفي حال لم يتم إيجاد مصدر آخر لتعويض الخسارة المتوقعة لخزينة الدولة، فإن سعر الوقود سيرتفع الشهر المقبل بشكل كبير نسبيا.