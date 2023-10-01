بينهم صوماليون: البحث عن ركاب زورق مطاطي وصل شاطئ نتانيا

الشرطة الإسرائيلية وخفر السواحل يجرون عمليات بحث على طول شاطئ نتانيا وفي البحر بعد وصول الزورق إلى الشاطئ بدون أشخاص ولكن يوجد فيه معدات شخصية ووثائق ثلاثة مواطنين صوماليين

تجري الشرطة وخفر السواحل منذ صباح اليوم، الأحد، عمليات بحث على طول منطقة شاطئ مدينة نتانيا في وسط إسرائيل، بعد أن جُرف إلى شاطئها زورق مطاطي لم يتواجد فيه أشخاص، لكن عُر فيها على معدات ووثائق لثلاثة مواطنين صوماليين، وفيما مصيرهم ليس واضحا.

وعثر عاملون في قسم الشواطئ التابع لبلدية نتانيا على الزورق أثناء دوريات ينفذونها يوميا في الصباح. وليس واضحا ما إذا كان ركاب الزورق قد غرقوا أم قفزوا منه وفروا.

وجاء في بيان للشرطة أنها بالتعاون مع خفر السواحل "بدأت عمليات بحث فور تلقي تقرير من البلدية حول زورق مطاطي جُرف إلى شاطئ البحر في المدينة، وفيما لم يكن في الزورق أشخاص لكن عُثر فيه على عتاد شخصي كثير ووثائق لثلاثة مواطنين صوماليين".

وأضاف البيان أن عمليات البحث تجري في البحر والشاطئ من أجل العثور على ركاب الزورق، إلى جانب التحقيق في الوثائق التي عثر عليها.

ووصلت إلى شواطئ إسرائيل زوارق لمهاجرين أفارقة، خلال السنوات الأخيرة، لكن لم يحدث أن وصل إليها مواطنون من الصومال.

ويشار إلى أن إسرائيل لا تتعامل مع هؤلاء المهاجرين كمن يستحقون حماية جماعية، مثل طالبي اللجوء من السودان وإريتريا الذين دخلوا إلى إسرائيل برا من جهة شبه جزيرة سيناء غالبا.

ويوم الخميس الماضي، أعلنت مسؤولة بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن أكثر من 2500 مهاجر قضوا أو فقدوا أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا منذ مطلع العام الحالي.

وأوضحت أن "هذا الرقم يمثل زيادة بمقدار الثلثين، مقارنة بـ1,680 شخصا خلال الفترة نفسها من عام 2022". وشدّدت على أن "أرواحا تُزهق أيضا على الأرض بعيدا عن أنظار الرأي العام".

وأشارت إلى أن "الرحلة من غرب أو شرق أفريقيا والقرن الأفريقي إلى ليبيا ونقاط انطلاق على الساحل، تظلّ من أخطر الرحلات في العالم".