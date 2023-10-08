"طوفان الأقصى": 256 شهيدا و300 قتيل إسرائيلي والاحتلال يبدأ إجلاء سكان "غلاف غزة"

أطلقت كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، أمس السبت، عملية عسكرية غير مسبوقة ضد إسرائيل، أسمتها "طوفان الأقصى"، شملت إطلاق آلاف الصواريخ واقتحام مستوطنات "غلاف غزة" وبلدات إسرائيلية، واختطاف وأسر عشرات الإسرائيليين ونقلهم إلى غزة.

جددت فصائل المقاومة في قطاع غزة فجر وصباح اليوم الأحد، إطلاق القذائف الصاروخية على مستوطنات "غلاف غزة"، في اليوم الثاني لـ"طوفان الأقصى"، فيما نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي، غارات مكثفة على قطاع غزة، طالت مواقع مدنية وعمارات سكنية، واستهداف العديد من منازل قيادات حماس.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن سلاح الطيران الحربي شن خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، غارات على مئات المواقع والأهداف في قطاع غزة، وبضمنها أبراج وعمارات سكنية، ومؤسسات خدماتية ومصرفية، وكذلك مشاريع بنى تحتية.

وبالتوازي مع ذلك، أعلنت قوات الاحتلال الشروع في إجلاء كامل لسكان غلاف غزة موازاة مع تواصل غاراتها على القطاع،

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة: "استشهاد 256 فلسطينيا من بينهم 20 طفلا وإصابة 1788 فلسطينيا بجراح مختلفة، من بينهم 121 طفلا خلال ال 24 ساعة الماضية إثر عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة".

وفي الجانب الإسرائيلي، أحصت وزارة الصحة الإسرائيلية مقتل 300 شخص على الأقل وإصابة 1590 آخرين من جراء عملية "طوفان الأقصى"، وذلك لغاية الساعة 23:30 ليلا. وقالت الصحة الإسرائيلية إن "من بين المصابين 19 بحالة حرجة، 293 بحالة خطيرة، 315 بحالة متوسطة، 715 بحالة طفيفة، بالإضافة إلى 20 حالة هلع و181 إصابة تخضع لمراجعة طبية".

وأطلقت كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، صباح أمس السبت، عملية عسكرية غير مسبوقة ضد إسرائيل، أسمتها "طوفان الأقصى"، شملت إطلاق آلاف الصواريخ وتسللا واقتحام مستوطنات "غلاف غزة" وبلدات إسرائيلية، حيث تم اختطاف وأسر عشرات الإسرائيليين ونقلهم إلى قطاع غزة.