تقرير: رئيس المخابرات المصرية حذّر نتنياهو مؤخرا من "أمر رهيب" قادم من غزة

بحسب "واينت"، عباس كامل حذّر نتنياهو من "أمر رهيب قادم من قطاع غزة" في محادثة هاتفية أجريت قبل 10 أيام من الهجوم المباغت الذي شنته كتائب القسام؛ مصدر في المخابرات: كامل "فوجئ باللامبالاة التي أبداها نتنياهو".

ذكر موقع "واينت" الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أن رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل، تحدث هاتفيا مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مؤخرا، وحذره من "أمر رهيب" قادم من قطاع غزة، الأمر الذي سارع مكتب نتنياهو إلى نفيه.

وبحسب "واينت" فإن كامل حذّر نتنياهو قبل حوالي 10 أيام من الهجوم المباغت الذي نفذته حركة "حماس" فجر السبت، على البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، من "شيء غير عادي، عملية رهيبة" على وشك الحدوث من غزة، وذلك نقلا عن مصدر "رفيع جدا" في المخابرات المصرية.

وقال المصدر إن رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية "فوجئ باللامبالاة التي أبداها نتنياهو"؛ وذكرت مصادر مصرية أن نتنياهو أبلغ كامل أن قوات الجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن "منغمسة في التعامل مع مدن يهودا والسامرة التي ينطلق منها الإرهاب ضد إسرائيل"، بحسب التقرير.

وأضافت مصادر المخابرات المصرية أن جنرالات في الجيش الإسرائيلي قالوا لنظرائهم في القاهرة إن "الوضع في غزة، وخاصة على طول السياج الأمني، تحت السيطرة"، فيما نقلت "أسوشيتد برس" عن مصدر مصري قوله: "لقد حذرناهم من أن الوضع سوف ينفجر قريبًا، قريبًا جدًا، وأنه سيكون هائلا. لكنهم قللوا من قيمة تحذيراتنا".

من جهته، أصدر مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بيانا قال فيه إن "نتنياهو لم يلتق عباس كامل ولم يتحدث إليه منذ تشكيل الحكومة"، مشيرا إلى أن ما يتم تداوله عن تحذير مصري لإسرائيل من عملية في غزة "كاذب وغير صحيح".