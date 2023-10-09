نتنياهو لبايدن: لا خيار سوى اجتياح بري لقطاع غزة

المحادثة الهاتفية جرت بينهما أمس، وقال نتنياهو لبايدن خلالها إنه قلق من سيناريو فتح جبهة أخرى مع لبنان وأن إسرائيل تستعد لاحتمال كهذا، لكنه لن يؤثر على استمرار الحرب على غزة وأنه "ليس لدينا إمكانية سوى الرد بقوة شديدة"

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال محادثة هاتفية أمس، الأحد، مع الرئيس الأميركي، جو بايدن، إنه لن يكون أمام إسرائيل خيارا سوى تنفيذ عملية برية واجتياح قطاع غزة، حسبما نقل موقع "واللا" الإلكتروني اليوم، الإثنين، عن مصادر إسرائيلية وأميركية مطلعة.

وأضاف نتنياهو أنه قلق من سيناريو فتح جبهة أخرى مع لبنان وأن إسرائيل تستعد لاحتمال كهذا، واعتبر أن سيناريو كهذا لا يؤخذ بالاعتبار بكل ما يتعلق باستمرار الحرب على غزة. وقال "ليس لدينا إمكانية أخرى سوى الرد بقوة شديدة".

دمار في غزة خلفه العدوان الإسرائيلي، اليوم (Getty Images)

ونقل "واللا" عن المصادر قولها إن بايدن سأل نتنياهو حول الرهائن الإسرائيليين في غزة، وأجاب نتنياهو أن إسرائيل لا تعتزم إجراء مفاوضات حول تبادل أسرى مع حماس في هذه المرحلة.

وأردف نتنياهو أنه "لا يوجد مفاوضات. علينا أن ندخل" إلى قطاع غزة.

وقال مصدر أميركي مطلع على المحادثة إن بايدن لم يحاول إقناع نتنياهو بعدم شن عملية عسكرية برية في القطاع. وأضاف "أننا لا نحاول إقناع الإسرائيليين في هذا الموضوع لأننا نؤيد حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها، وانطباعنا هو أن الإسرائيليين غير قابلين للاقتناع حاليا"، حسبما نقل عنه "واللا".

وأضاف المصدر الأميركي أنه يتوقع أن يتصرف بايدن بشكل مشابه لأدائه خلال العدوان على غزة في أيار/مايو عام 2021، وسيعبر علنا عن دعم غير متحفظ لإسرائيل، وأن يركز على اتصالات دبلوماسية هادئة ومتواصلة مع نتنياهو وزعماء آخرين في المنطقة.