"طوفان الأقصى": غارات على غزة وارتفاع حصيلة قتلى الاحتلال

أعلن قادة كل من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا عن دعم إسرائيل فيما وصفوه بجهودها للدفاع عن نفسها.

في رابع أيام الحرب على قطاع غزة، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات واسعة وعشوائية وعنيفة على قطاع غزة مستهدفا المباني السكنية والمستشفيات والمساجد، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى خلال ساعات فجر اليوم الثلاثاء.

ولجأ جيش الاحتلال إلى الانتقام من المدنيين في قطاع غزة للرد على "طوفان الأقصى" التي أطلقتها كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، السبت، وتدخل يومها الرابع لردع جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة وعدوانه على المسجد الأقصى.

وتتواصل الاشتباكات في مواقع وبلدات إسرائيلية، في وقت يشن فيه جيش الاحتلال غارات قال إنها الأعنف منذ سنوات على مختلف مناطق قطاع غزة.

وهددت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، بإعدام رهائن إسرائيليين إذا تم استهداف المدنيين الفلسطينيين دون سابق إنذار.

وبينما تجاوز عدد القتلى الإسرائيليين 900، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ارتفاع عدد الشهداء إلى 687، بينهم 140 طفلا و105 نساء.

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، قائمة جديدة بأسماء قتلاه ضمت 38 جنديا وضابطا آخرين قتلوا منذ بدء المواجهات مع المقاومة الفلسطينية السبت الماضي، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 124 قتيلا.

يأتي ذلك، فيما أعلن قادة كل من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا عن دعم إسرائيل فيما وصفوه بجهودها للدفاع عن نفسها.

وفي بيان مشترك، أدانت الدول الخمس حركة حماس وما وصفتها بأفعالها "الإرهابية المروعة".

وأقر البيان بتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة، وأكد دعمه لإجراءات متساوية لتحقيق العدالة والحرية للإسرائيليين والفلسطينيين.