تجميد الميزانيات الائتلافية وغير العاجلة لصالح ميزانية الحرب

إسرائيل تعلق الميزانيات الائتلافية التي تشكلت على أساسها حكومة نتنياهو، بما في ذلك "الميزانيات غير العاجلة"، وذلك لصالح ميزانية الحرب لـ"دعم القتال أو السكان المدنيين المتضررين".

أخطرت وزارة المالية الإسرائيلية، مساء الأحد، سائر الوزارات الحكومية، بـ"تجميد الأموال الائتلافية، والميزانيات غير العاجلة لصالح ميزانيات الحرب والميزانيات المخصصة لـ‘غلاف غزة‘"، وذلك في إشارة إلى الأموال والميزانيات المدرجة في الاتفاقات الائتلافية بين بنيامين نتنياهو وشركائه في الحكومة.

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ويأتي ذلك في أعقاب المؤتمر الصحافي الذي عقده وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، في وقت سابق الأحد، وأعلن خلال عن هذه الخطوة؛ وقال فيه: "علينا أن نعترف بصدق وألم ونحن مطأطئو الرأس أننا، كقيادة الدولة والمؤسسة الأمنية، فشلنا في الحفاظ عل أمن مواطنينا".

وجاء في رسالة بعثت بها وزارة المالية للوزارات المختلقة أنه "نطلب منكم جميعا تجميد الميزانيات التي خصصت لكم ولم يتم التصرف بها بعد والمعدة لأنشطة جديدة غير عاجلة". كما ورد في الرسالة: "نعتزم تجميد تخصيص الميزانيات التي لم يتم التصرف بها والتي لا تتعلق بدعم القتال أو السكان المدنيين المتضررين أو توفير الخدمات الأساسية للاقتصاد".

وجاءت الرسالة موقع باسم المدير العام لوزارة المالية، والمسؤول عن الميزانيات ومكتب المحاسب العام، علما بأن سموتريتش كان قد أعلن في مؤتمره الصحافي عن تشكيل "كابينيت اقتصادي اجتماعي" لمعالجة الآثال الاقتصادية والاجتماعية في أعقاب الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.