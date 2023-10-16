نتنياهو يدعو بايدن لـ"زيارة تضامنيّة" إلى إسرائيل

ذكرت التقارير أن نتنياهو وجه الدعوة لبايدن خلال إحدى المكالمات الهاتفية الخمس التي أجريت بينهما منذ هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري. وبحسب التقارير، فإن البيت الأبيض يدرس دعوة نتنياهو.

دعا رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى "زيارة تضامنية لإسرائيل" خلال الحرب التي تشنها على قطاع غزة المحاصر، بحسب ما أفادت تقارير إسرائيلية، مساء الأحد.

وذكرت التقارير أن نتنياهو وجه الدعوة لبايدن خلال إحدى المكالمات الهاتفية الخمس التي أجريت بينهما منذ هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري. وبحسب التقارير، فإن البيت الأبيض يدرس دعوة نتنياهو.

وأوضحت التقارير أن الحديث عن زيارة وشيكة قد تتم خلال الأسبوع الجاري، وذلك للتعبير عن "تضامن ودعم" واشنطن لتل أبيب، في حربها على قطاع غزة المحاصر.

وأفاد تقرير إسرائيليّ بأن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي قد دعا بايدن، للمشاركة في مؤتمر دولي بشأن قطاع غزة تستضيفه القاهرة، السبت المقبل.

وفي وقت سابق الأحد، دعت مصر إلى عقد قمة إقليمية ودولية بشأن القضية الفلسطينية، مؤكدة مجددا "رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار"، بحسب بيان نشرته الرئاسة المصرية.

وصدرت هذه الدعوة في ختام اجتماع عقده مجلس الأمن القومي المصري، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبيل وصول وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن إلى القاهرة.

وأعلنت الخارجية الأميركية أن بلينكن سيعود الإثنين إلى إسرائيل، للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، بعد جولة في ست دول عربية.

وأضاف البيان الذي نشر في الصفحة الرسمية للرئاسة المصرية عبر "فيسبوك" أن القاهرة "تواصل الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد، ووقف استهداف المدنيين"، كما تواصل الاتصالات من أجل "إيصال المساعدات" الإنسانية المطلوبة إلى قطاع غزة.

وشدد البيان على أن "أمن مصر القومي خط أحمر، ولا تهاون في حمايته".