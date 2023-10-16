رئيس الشاباك عن "طوفان الأقصى": أتحمّل المسؤوليّة... فشلنا في توجيه تحذير كاف

قال رئيس الشاباك: "باعتباري الشخص الذي يرأس (الجهاز)، فإن المسؤولية تقع على عاتقي"، مشيرا إلى أنه "سيكون هناك وقت لإجراء التحقيقات، والآن نحن نقاتل".

قال رئيس جهاز الأمن الإسرائيليّ العامّ ("الشاباك")، رونين بار، إنه يتحمل المسؤولية بشأن الهجوم المفاجئ الذي شنّته حركة "حماس" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، مشيرا إلى فشل الجهاز في "توجيه التحذير الكافي".

وجاء في رسالة بعث بها بار الليلة الماضية، إلى عناصر الشاباك وعائلاتهم، والتي كتبها في اليوم الثامن من "طوفان الأقصى" أنه "على الرغم من سلسلة الإجراءات التي قمنا بها، لسوء الحظ، يوم السبت، لم نتمكن من إصدار تحذير كافٍ يتيح إحباط الهجوم".

وأضاف بار: "نحن لسنا في جولة، ولكن في حرب.... والحرب تنتهي بحَسْم وتغيير للوضع".

وتابع: "باعتباري الشخص الذي يرأس (الجهاز)، فإن المسؤولية تقع على عاتقي"، مشيرا إلى أنه "سيكون هناك وقت لإجراء التحقيقات، والآن نحن نقاتل".

وقال بار إنه "لا يوجد حدّ، ولا يوجد حدّ زمنيّ. حتى النهاية".

وصادقت الهيئة العامّة للكنيست، مساء اليوم الإثنين، بالقراءة الأولى على مشروع قانون تأجيل انتخابات السلطات المحلية، في ظلّ الحرب على غزّة.

كما تجاوزت قيمة الدولار 4 شيكل إسرائيليّ، وذلك للمرّة الأولى منذ سنوات، في ظل "طوفان الأقصى"، العملية التي كانت حركة "حماس" قد أطلقتها، وأعقبها عدوان إسرائيليّ لا يزال متواصلا على قطاع غزة المحاصَر.

ولليوم العاشر تكثف طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفها على غزة، مستهدفة المباني السكنية والمرافق، فضلا عن قطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والمرافق الأساسية الأخرى، بالتزامن مع رفع وتيرة المداهمات لمدن ومخيمات الضفة الغربية، ما أسفر عن استشهاد 2808 أشخاص، وإصابة 10950، وفق بيانات رسمية.