قصف متواصل على قطاع غزة: 2750 شهيدا وأكثر من 9700 جريح

مع بداية اليوم العاشر من الحرب، ارتكب جيش الاحتلال مجازر بحق المدنيين، حيث واصل الاحتلال القصف المكثف على القطاع مستهدفا المدنيين على نطاق واسع، فيما ردت المقاومة بقصف العمق الإسرائيلي، وأكدت استعدادها لمواجهة أي اجتياح بري.

دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر يومها العاشر، اليوم الإثنين، وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي القصف المكثف على قطاع غزة مستهدفا المدنيين على نطاق واسع، فيما ارتفع عدد الشهداء إلى 2750، والجرحى إلى أكثر من 9700، بالإضافة إلى مئات المفقودين تحت الأنقاض.

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وفي الوقت الذي يواصل جيش الاحتلال حشد قواته والتحضير لعملية عسكرية برية محتملة في القطاع، ارتفع عدد النازحين داخل القطاع إلى مليون نازح، وسط اتهامات أممية للاحتلال بممارسة جريمة التطهير العرقي وجرائم الإبادة الجماعية والتهجير بحق سكان غزة.

في غضون ذلك، نفى مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، التقارير عن "وقف إطلاق نار" في جنوب غزة وإعادة فتح معبر رفح الحدودي للسماح بخروج الأجانب في القطاع وإدخال مساعدات إنسانية عاجلة، علما بأن وكالة "رويترز" كانت قد نقلت عن مصدرين أمنيين مصريين أن هناك اتفاق أميركية مصري إسرائيلي بهذا الشأن.

وبات ربع سكان قطاع غزة بلا مأوى بعد نزوحهم من بيوتهم قسراً تحت القصف والغارات، ويتوزعون بين مراكز الإيواء وعند الأهل والأقارب. وبحسب الأونروا، فإن سكان غزة يشربون مياها ملوثة بسبب نقص الماء في القطاع، ومحطات تزويد مياه الشرب أصبحت خارج الخدمة.

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن احتياطيات الوقود في جميع مستشفيات قطاع غزة شتنفد خلال 24 ساعة؛ فيما حذرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز، من خطورة الوضع "اللاإنساني" غير المسبوق في غزة ونفاد الإمدادات الأساسية.