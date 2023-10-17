عشرات الشهداء ومئات الجرحى بمجزرة للاحتلال برفح وخانيونس

يأتي تكثيف الغارات على المناطق المأهولة، في وقت يتصاعد الحديث عن قرب اجتياح إسرائيلي بري لقطاع غزة، بينما تقصف المقاومة الفلسطينية، على رأسها كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، في إطار ردها على استهداف المدنيين، تجمعات إسرائيلية في مدن مركزية.

كثف الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي غارات على مناطق مختلفة في قطاع غزة، وشن في فجر اليوم الـ11 للحرب على غزة سلسلة غارات على منازل للمدنيين في محافظتي رح وخانيونس.

تابعوا قناة موقع "عرب 48" عبر منصة "تيليغرام" للأخبار أولا بأول

واستشهد فجر اليوم الثلاثاء، 78 فلسطينيا وأصيب المئات بينهم نساء وأطفال نتيجة غارات إسرائيلية استهدفت عددا من المنازل في مدينتي رفح وخان يونس جنوبي قطاع غزة.

وخلف عدوات الاحتلال على قطاع غزة حتى الآن أكثر من 2800 شهيد، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في الوقت الذي تقصف فيه المقاومة الفلسطينية مدنا وبلدات إسرائيلية ضمن عمليتها طوفان الأقصى.

يأتي تكثيف الغارات على المناطق المأهولة، في وقت يتصاعد الحديث عن قرب اجتياح إسرائيلي بري لقطاع غزة، بينما تقصف المقاومة الفلسطينية، على رأسها كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، في إطار ردها على استهداف المدنيين، تجمعات إسرائيلية في مدن مركزية.

وفي ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي على غزة، رفض مجلس الأمن الدولي، مساء الإثنين، مشروع قرار اقترحته روسيا لإرساء هدنة "إنسانية" بين إسرائيل وحركة حماس، وقرر الالتئام مجددا مساء الثلاثاء للتصويت على مشروع قرار ثان قدمته البرازيل.

إلى ذلك، أعلنت واشنطن أن الرئيس الأميركي جو بايدن، سيتوجه إلى إسرائيل غدا الأربعاء لتأكيد الدعم لها، قبل أن يتوجه إلى عمان للقاء ملك الأردن عبد الله الثاني والرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس.