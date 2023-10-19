3500 شهيد في غزة والاحتلال يواصل قصف المنازل والأبراج السكنية

يأتي التصعيد في القصف وتدمير المنازل والأبراج السكنية، في وقت أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يستعد للتحرك بريا في قطاع غزة.

كثف الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، غارات التي استهدفت المنازل والأبراج السكنية في مناطق مختلفة في قطاع غزة، وهو ما خلف عشرات الشهداء والجرحى جميعهم من المدنيين.

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وخلف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة حتى الآن نحو 3500 شهيد وأكثر من 12 ألف جريح، أغلبيتهم أطفال ونساء، وبلغ عدد الشهداء في آخر 24 ساعة 678 شهيدا، بينما عشرات الشهداء ارتقوا في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس.

ويأتي التصعيد في القصف وتدمير المنازل والأبراج السكنية، في وقت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يستعد للتحرك بريا في قطاع غزة، وذلك بعد أن غادر الرئيس الأميركي جو بايدن، تل أبيب في ختام زيارة جدد فيها دعم بلاده لإسرائيل في حربها على قطاع غزة وفصائل المقاومة الفلسطينية.

وتتسارع التطورات الميدانية للحرب، فيما عرقل "فيتو" أميركي جهود مجلس الأمن الدولي لتبني مشروع قرار برازيلي يدعو إلى هدنة إنسانية وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حيث قال بايدن، إن إسرائيل وافقت على السماح بدخول مساعدات إلى قطاع غزة.

وتحت هذا الغطاء والدعم الأميركي لحرب إسرائيل على غزة، يستمر القصف الإسرائيلي لليوم الـ 13 في ارتكاب مزيد من المجازر بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، بينما تكثف المقاومة ضرباتها الصاروخية على مستوطنات "غلاف غزة" والبلدات الإسرائيلية في الجنوب ومنطقة تل أبيب الكبرى.