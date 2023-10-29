انتقادات لنتنياهو بعد اتهامه مسؤولين أمنيين بالإخفاق الأمني

نتنياهو يشطب تغريدته* غانتس: "عندما نكون في حرب، على القيادة أن تتحلى بالمسؤولية. ورئيس الحكومة ملزم بالتراجع عن أقواله من أمس"* لبيد: "نتنياهو تجاوز خطا أحمر. وعليه الاعتذار عن أقواله"

شطب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، صباح اليوم الأحد، التغريدة التي نشرها في منصة "إكس" الليلة الماضية، واتهم فيها رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية ("أمان")، أهارون حاليفا، ورئيس الشاباك، رونين بار، بالإخفاق الأمني بخصوص هجوم مقاتلي حركة حماس في "غلاف غزة" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الحالي.

وأثارت تغريدة نتنياهو غضبا واسعا في إسرائيل، في ظل رفضه المتواصل لتحمل مسؤولية الإخفاق الأمني الذي حدث خلال ولاياته المتواصلة في رئاسة الحكومة وبصفته أرفع مسؤول إسرائيل.

انتقد رئيس كتلة "المعسكر الوطني" وعضو "كابينيت الحرب"، بيني غانتس، نتنياهو قائلا إنه "في هذا الصباح بشكل خاص، بودي أن أدعم وأساند جميع الجهات الأمنية والجنود الإسرائيليين، وبضمنهم رئيس هيئة الأركان العامة، رئيس أمان ورئيس الشاباك".

وأضاف غانتس أنه "عندما نكون في حرب، على القيادة أن تتحلى بالمسؤولية، وأن تقرر القيام بالأمور الصحيحة ومساندة القوات كي يتمكنوا من تحقيق ما نطالبهم به. وأي عمل أو مقولة أخرى، يلحق ضررا بقدرة الشعب وقواتنا على الصمود. ورئيس الحكومة ملزم بالتراجع عن أقواله من أمس".

من جانبه، قال رئيس المعارضة، يائير لبيد، إن "نتنياهو تجاوز خطا أحمر الليلة الماضية. وفي الوقت الذي يقاتل فيه الجنود وقادة الجيش الإسرائيلي ضد حماس وحزب الله، هو منشغل في محاولات لتحميلهم الذنب بدلا من منحهم الدعم. والمحاولات للتهرب من المسؤولية وتحميل الذنب على جهاز الأمن يضعف الجيش الإسرائيلي في الوقت الذي يحارب فيه أعداء إسرائيل. وعلى نتنياهو الاعتذار عن أقواله".

وجاء في بيان صادر عن حركة احتجاجات عناصر الاحتياط "إخوة في السلاح"، إنه "في الوقت الذي يتكتل فيه الشعب خلف الجيش ويعمل على مدار الساعة من أجل الانتصار على حماس، يختار نتنياهو الانشغال بسياسة حزبية وبلجنة التحقيق (التي يتوقع تشكيلها بعد الحرب على غزة) وهو ليس قادرا على القول ’أنا مسؤول’. وزعيم حقيقي يساند قوات الأمن ويتحمل مسؤولية".

وخلال مؤتمر صحافي مشترك لنتنياهو وغانتس ووزير الأمن، يولآف غالانت، تهرب نتنياهو من الإجابة عن سؤال طرحه مراسل إذاعة الجيش الإسرائيلي حول "التقارير التي أشارت إلى تلقيه وثائق من رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) ورئيس الشاباك، تحذر من تزايد احتمال نشوب الحرب".

وبعد انتهاء المؤتمر الصحافي، نشر نتنياهو تغريدة جاء فيها إنه "لم يتم تحذير رئيس الحكومة نتنياهو، تحت أي ظرف من الظروف وفي أي مرحلة، من نوايا الحرب من جانب حماس. بل على العكس، قدر جميع المسؤولين الأمنيين، بمن فيهم رئيس ‘أمان‘ ورئيس الشاباك، أن حماس مرتدعة وستلجأ إلى التسوية"، وأضاف أن "هذه هي التقديرات التي قدمتها جميع الأجهزة الأمنية الاستخباراتية، إلى رئيس الحكومة والكابينيت مرة تلو الأخرى، حتى لحظة اندلاع الحرب".