تقرير: جنود إسرائيليون ذُهلوا من مستوى صيانة دبابات

ضابط إسرائيلي: "توجد هنا دبابات جرى تغيير محركاتها مرتين. مستوى صيانة الدبابات بعيد جدا عن مستوى معنويات جنود الاحتياط الذين يسعون إلى تحسين الوضع. لقد حصلنا على دبابات تشكل خطرا على حياتنا"

ذكر تقرير أن جنودا في الاحتياط في سلاح المدرعات الإسرائيلي فوجئوا من مستوى الصيانة المتدني لدبابات من طراز "ميركافا 3" خلال السنوات الماضية، بالرغم أن الجيش الإسرائيلي كان قد أبلغ بأن هذه الدبابات ستستخدم في حرب مستقبلية.

ونقل موقع "واللا" الإلكتروني اليوم، الأحد، عن ضابط في الجيش قوله إن جنود الاحتياط الذين شاركوا في المعارك التي دارت في "غلاف غزة" ذُهلوا من مستوى الصيانة، وأنهم يخجلون بمستوى الصيانة. وأضاف أنه "لا أريد أن أتحدث عن مستوى صيانة السلاسل الحديدية والزنبركات والأقواس، والسلاسل الحديدية التي تتفتت، لكن يكفي إدراك مستوى صيانة المحركات كي ندرك أن شيئا ما سيئا حدث هنا طوال الوقت".

وأفاد ضابط آخر بأنه "توجد هنا دبابات جرى تغيير محركاتها مرتين. وهذا لا يبدو جديا. ولن أتحدث عن الأعداد. لكن مستوى صيانة الدبابات بعيد جدا عن مستوى معنويات جنود الاحتياط الذين يسعون إلى تحسين الوضع. ويتعين على شخص ما هنا أن يخجل وسيحين الوقت لإعطاء تفسيرات. لقد حصلنا على دبابات تشكل خطرا على حياتنا".