مراقب الدولة: الحكومة فشلت في رعاية الجبهة الداخلية

مراقب الدولة الإسرائيلية يؤكد فشل الحكومة في التعامل مع الجبهة الداخلية في ظل الحرب التي تخوضها إسرائيل على قطاع غزة المحاصر، ويقول إنه "يجب على رئيس الحكومة (بنيامين نتنياهو) والوزراء، الإسراع في قلب الأمور وحل المشاكل على الفور"

قال مراقب الدولة الإسرائيلي، متنياهو أنغلمان، اليوم الأحد، إن الحكومة الإسرائيلية "فشلت" في رعاية الجبهة الداخلية، بعد إجلائها الآلاف من سكان التجمعات الجنوبية والشمالية.

وجاءت تصريحات مراقب الدولية في لقاء جمعه بعدد من السكان الذين تم إجلاؤهم من منازلهم، الواقعة في المناطق الحدودية جنوبي لبنان ومحيط غزة، استمع خلاله إلى شهاداتهم، في مدينة طبرية، بحسب صحيفة "معاريف".

وقال أنلغمان إنه "لا يوجد مبرر لعدم وجود خطة اقتصادية، ومنسق لإدارة الأزمة في الأسبوع الرابع للحرب".

ووفق الصحيفة، وجه المراقب انتقادات لاذعة على غير العادة، لسلوك الحكومة منذ اندلاع الحرب، قائلا: "إجلاء الآلاف من سكان التجمعات الجنوبية والشمالية من منازلهم، فشل كبير وخلل، لا يوجد أي عذر يمكن أن يبرره".

وتابع "يجب على رئيس الحكومة (بنيامين نتنياهو) والوزراء، الإسراع في قلب الأمور وحل المشاكل على الفور".

وأجلت السلطات الإسرائيلية، منذ اندلاع الحرب مع الفصائل الفلسطينية بغزة، عشرات الآلاف (130 ألفا)، من المستوطنات المحاذية لغزة جنوبا، والمحاذية لجنوب لبنان شمالا.

ولليوم الـ23 على التوالي، يشن الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على غزة، حيث بلغ عدد الشهداء 8005 فلسطينيين، بينهم 3324 طفلا و2062 سيدة و460 مسنا، بحسب وزارة الصحة، كما استشهد 116 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر.

بينما قتلت حركة حماس أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية، بجانب أسرها ما لا يقل عن 239 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال.