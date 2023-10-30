الطيران الإسرائيلي يستهدف مقرات عسكرية ومستودعات أسلحة على الحدود السورية – الأردنية

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الإثنين، أنه قصف أهدافا عدة في سورية ردا على إطلاق صواريخ، وسط تزايد المخاوف من تحول الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة إلى صراع إقليمي أوسع.

شنت مقاتلات إسرائيلية فجر اليوم الإثنين، غارات جوية على محافظة درعا في سورية، حيث استهدفت أهداف عسكرية في محيط مدينة نوى بريف المحافظة الغربي، ودوت انفجارات عنيفة على خلفية الغارات هذه، وسط معلومات مؤكدة عن سقوط خسائر بشرية.

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وذكر المرصد السوري أن إسرائيل قد استهدفت، مساء الأحد، منطقة تل الجموع العسكرية غربي مدينة نوى بقذائف المدفعية، وذلك ردا على قصف صاروخي انطلق من المنطقة، استهدف منطقة الجولان المحتل.

يأتي ذلك، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الإثنين، أنه قصف أهدافا عدة في سورية ردا على إطلاق صواريخ، وسط تزايد المخاوف من تحول الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة إلى صراع إقليمي أوسع.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان "قبل وقت قصير، هاجمت طائرة مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي منصات انطلقت منها عمليات الإطلاق الليلة الماضية من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف أن الطائرة الإسرائيلية "قصفت بنية تحتية عسكرية في الأراضي السورية". ولم يقدم الجيش مزيدا من التفاصيل. لكن بحسب الإذاعة العامة الإسرائيلية الرسمية "كان"، استهدفت الغارات مواقع في منطقة درعا في جنوب سورية مرتبطة بحلفاء لإيران.

وتتزايد المخاوف بشأن التداعيات الإقليمية الناجمة عن الحرب التي تشنها إسرائيل على حماس في غزة. ووقعت سلسلة هجمات على القوات الأميركية في العراق وسورية بالإضافة إلى تزايد تبادل القصف بين حزب الله والقوات الإسرائيلية على الحدود اللبنانية منذ بدء الصراع في غزة.

وشهدت الحدود بين إسرائيل ولبنان، أمس الأحد، تصاعدا في حدة التوتر والقصف المتبادل المتواصل منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس.

وأعلن حزب الله أن مقاتليه قاموا "باستهداف مسيرة إسرائيلية في منطقة شرق الخيام بجنوب لبنان بصاروخ أرض جو وأصابوها اصابة مباشرة، وشوهدت بالعين المجردة، وهي تسقط داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة"، بحسب ما جاء في بيانه.

وهي اول مرة منذ بدء التوتر الحدودي الراهن يعلن حزب الله استخدام صاروخ أرض-جو، بعدما كان يكتفي بالإعلان عن قصف مواقع إسرائيلية بصواريخ موجهة أو "الأسلحة المناسبة".

وأكد الجيش الإسرائيلي من جهته تسجيل إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه كريات شمونة وشبعا، والرد عليها.

ووثق المرصد السوري مقتل 14 عنصر بينهم 4 ضباط، كما أصيب ما لا يقل عن 7 آخرين بجراح بينهم 3 ضباط برتب رفيعة جراء القصف الجوي الإسرائيلي بعد منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء في 25 تشرين الأول/أكتوبر الحالي، على كتيبة الرادار بمحيط بلدة قرفا، واللواء 12 بمنطقة ازرع بريف درعا الشمالي، والتي طالت مستودعات للصواريخ والسلاح ورادار للدفاعات الجوية، ما أدى لتدميرها.

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع العام 2023، 45 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 32 منها جوية و13 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 93 هدف ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

وتسببت تلك الضربات بمقتل 86 من العسكريين بالإضافة لإصابة 103 آخرين منهم بجراح متفاوتة.