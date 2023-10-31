بوليفيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل رفضا للعدوان على غزة

"رفضا وإدانة للهجوم العدواني وغير المتكافئ الذي يُشن في قطاع غزة"، بوليفيا تعلن "قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة إسرائيل"؛ حركة حماس ترحب بالخطوة، وتدعو الدول العربية إلى اتخاذ خطوات مماثلة.

أعلنت بوليفيا، الثلاثاء، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل على خلفية الحرب على قطاع غزة، وذلك في مؤتمر صحافي مشترك للمتحدثة باسم الرئاسة البوليفية، ماريا نيلا برادا، ونائب وزير الخارجية، فريدي ماماني.

وقال نائب وزير الخارجية، ماماني، في المؤتمر صحافي إن الحكومة "قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة إسرائيل، رفضا وإدانة للهجوم العدواني وغير المتكافئ الذي يُشن في قطاع غزة".

وقال ماماني إنهم قرروا عقد هذا المؤتمر الصحافي بسبب التطورات الخطيرة في الشرق الأوسط، مضيفًا: "قررت بوليفيا قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة إسرائيل".

وأشار إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وقال: "ترفض بوليفيا جميع أشكال المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

وشدد على ضرورة وقف إطلاق النار "على الفور".

وأضاف أن "الهجوم العسكري وغير المتناسب الذي تشنه إسرائيل في قطاع غزة يهدد السلام الدولي ويجب إدانته بنفس الطريقة. وينبغي عدم منع دخول الأغذية والأدوية والإمدادات الإنسانية إلى غزة".

بدوره، قال مندوب بوليفيا في الأمم المتحدة إن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل اتخذ "احترامًا للقانون الدولي"، مشددا على أن إسرائيل "مسؤولة عن جرائم ضد الإنسانية ويجب محاسبة المسؤولين عنها".

ورحبت حركة حماس بقرار السلطات في بوليفيا، وقالت، في بيان، "نثمّن عاليًا قطع بوليفيا علاقاتها الدبلوماسية مع الكيان المحتل، ونجدّد دعوتنا لدولنا العربية والإسلامية المطبّعة بقطع كافة علاقاتها مع هذا الكيان المارق".

وجاء في بيان الحركة أنه "نثمّن عاليًا الموقف الشجاع لحكومة بوليفيا والتي قرّرت قطع العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني المحتل في ضوء عدوانه الفاشي وجرائمه ومجازره البشعة بحق شعبنا في قطاع غزة".

وجدّد الحركة دعوتها للدول العربية والإسلامية المطبّعة إلى "قطع كافة علاقاتها مع هذا الكيان المارق، انتصارًا لقيم الإنسانية، ورفضًا لما يقترفه هذا الكيان المجرم بحق الأطفال والمدنيين العزّل".