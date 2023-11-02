مسؤول إسرائيلي رفيع: قد نوافق على وقف الهجمات لبضع ساعات

الضغط الأميركي قد يدفع تل أبيب للموافقة على "وقف مؤقت للهجمات لبضع ساعات" ما قد يتيح إدخال المزيد من المساعدات لقطاع غزة المحاصر. تل أبيب تقول إن ذلك يعتمد على الظروف الميدانية والتطورات على الأرض.

قال مسؤول إسرائيلي رفيع، مساء اليوم، الخميس، إن إسرائيل قد توافق على "وقف الهجمات لبضع ساعات" في قطاع غزة المحاصر، وذلك في ظل الضغط الأميركي على الحكومة الإسرائيلية لاتاحة دخول المزيد من المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر، وإجراء بعض التحركات التي تتعلق بالأسرى والرهائن لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة.

جاء ذلك بحسب ما أوردت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، نقلا عن مسؤول إسرائيلي رفيع، عشية زيارة وزير الخارجية الأميركي، أنتوتي أنتوني بلينكن، المقررة إلى إسرائيل، مشيرا إلى أنه سيطلب من تل أبيب "خطوات ملموسة" لتقليل الأذى اللاحق بالمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وشدد القناة الرسمية الإسرائيلية، على أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، يدرس الامتثال للمطلب الأميركي بوقف مؤقت لإطلاق النار، أو حتى الحديث عن هدنة أو وقف مؤقت للهجمات من جانب واحد، غير أن الجانب الإسرائيلي يصر على أن "هذا الأمر يعتمد أيضًا على الظروف نفسها"، في إشارة إلى تطور العمليات العسكرية على الأرض.

وتشدد واشنطن على أن "الهدنة" التي تقترحها ليس وقفا لإطلاق النار، وإنما وقف مؤقت للهجمات "لتمكين المساعدات من الدخول ولخروج الرهائن والمحتجزين"، فيما ترفض واشنطن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، معتبرة أن ذلك "يمنح حماس الوقت لإعادة تنظيم صفوفها وشن هجمات جديدة".

وقال بلينكن للصحافيين في قاعدة أندروز الجوية قبل توجهه إلى الشرق الأوسط "سنتحدث عن خطوات ملموسة يمكن وينبغي اتخاذها لتقليل الأذى الذي يلحق بالرجال والنساء والأطفال في غزة" مؤكدا "هذا أمر تلتزم به الولايات المتحدة". وكرر بلينكن أن بلاده تؤمن بأن إسرائيل "لها الحق بالدفاع عن نفسها" بعد هجوم حركة حماس.

لكن، تماشيا مع تحول خفيف في لهجة الرئيس جو بايدن، قال بلينكن إنه يشعر بالحزن إزاء مقتل فلسطينيين، وهو أمر يثير غضب الكثيرين في العالم العربي. وقال "عندما أرى طفلا فلسطينيا - صبيا أم فتاة - ينتشل من تحت أنقاض مبنى منهار، فهذا يؤلمني مثلما أشعر عند رؤية طفل في إسرائيل أو أي مكان آخر".

قال مسؤول إسرائيلي، الخميس، إن تل أبيب تبحث مع واشنطن إدخال مساعدات إنسانية لقطاع غزة، مقابل إطلاق سراح عدد من الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس. ونقلت "كان 11" عن مسؤول لم تسمه، قوله إن تل أبيب تبحث مع واشنطن إدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، مقابل إطلاق عدد من الأسرى الإسرائيليين في غزة.

وأشارت الهيئة إلى أن تصريح المسؤول الإسرائيلي، جاء تأكيدا لتقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، الخميس، قالت فيه إن وزير الخارجية، بلينكن، الذي يزور إسرائيل غدا، سيضغط عليها لموافقة على هدن متقطعة، بهدف تقديم المساعدات الإنسانية والسماح بالإفراج الآمن عن الأسرى في غزة.

وكانت إسرائيل قد منعت إدخال الوقود والكهرباء إلى غزة، بينما تقيد بشكل كبير جدا دخول الماء والغذاء والدواء منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي؛ وفي وقت سابق اليوم، زعم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، أن الوقود في القطاع لم ينفد.

وزعم هليفي أن إسرائيل ستنظر عند نفاده في السماح بنقل الوقود إلى المستشفيات في إطار إجراءات رقابية"، في حين سارع مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، نتنياهو، بإصدار بيان قال فيه إن الأخير لم يوافق على إدخال الوقود إلى قطاع غزة، في حين أشارت تقارير صحافية إلى أن "كابينيت الحرب" الإسرائيلي ناقش ذلك في ظل الضغط الأميركي.

ونقلت "كان 11" عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن "إسرائيل ستسمح بدخول الوقود إلى قطاع غزة في حال نفاده من المستشفيات"، زاعما أنه "لا توجد مشكلة وقود في المستشفيات في هذه المرحلة. ويتم فحص هذا الموضوع يوميًا".

وشدد المسؤول الأمني الإسرائيلي على أنه "إذا كان هناك نقص في الوقود، فإن إسرائيل ستسمح بنقله بطريقة محسوبة مع حساب عدد اللترات - وستركز نقل الوقود فقط إلى أقسام المستشفيات التي يمكث فيها المدنيون، وليس إلى جرحى القتال".

في المقابل، قال مسؤول عسكري إسرائيلي إن إسرائيل ستواجه صعوبة في السيطرة على حركة الوقود داخل قطاع غزة ومنع وصوله إلى حركة حماس، لكن الوقود سيذهب فقط إلى العلاج الطبي للمدنيين".

ولليوم الـ27 يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، أسفرت حتى الآن عن استشهاد 9061 فلسطينيا، بينهم 3760 طفلا، وأصيب 32 ألف شخص، كما استشهد 133 فلسطينيا واعتقل نحو 1900 في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.