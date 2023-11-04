غالانت: ندافع في الشمال ونهاجم غزة بكل قوتنا... هذه أولوياتنا

زار وزير الأمن الاسرائيلي، يوآف غالانت، السبت، المناطق الحدودية جنوبي لبنان وأجرى تقييمًا للوضع في مركز قيادة الفرقة 146 في جيش الاحتلال، واطلع على الإجراءات المتخذة لـ"الدفاع عن المجتمعات على الحدود الشمالية، وعلى الأنشطة العملياتية"، بحسب مكتبه.

قال وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ أنشطة دفاعية على الجبهة الشمالية، جنوبي لبنان، مشددا في الوقت نفسه على مواصلة "ضرب قطاع غزة بكل القوة"، مشيرا إلى أن هذه هي الأولويات الإسرائيلية في هذه المرحلة من الحرب التي تشنها على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

جاءت تصريحات غالانت، اليوم السبت، خلال جولة ميدانية تفقد خلالها قوات الاحتلال المنتشرة في المناطق الحدودية جنوبي لبنان، وأجرى تقييما للأوضاع الأمنية في مقر الفرقة 146 التي تنفذ المهام العملياتية في القطاع الشمالي، بحسب ما جاء في بيان صدر عن وزارة الأمن.

وبحسب البيان، شارك في جلسة تقييم الأوضاع كل من قائد القيادة الشمالية أوري غوردين، وقائد الفرقة 146، يسرائيل شومر، واستعرض غالانت خلالها "العمليات الدفاعية في منطقة الحدود الشمالية والمستوطنات في القطاع والنشاط العملياتي لإحباط الإرهابيين وتدمير البنى التحتية الإرهابية"، على حد تعبيره.

وأجرى غالانت، خلال جولته الميدانية، محادثات مع مع قادة الألوية والكتائب في الاحتياط، وذكر البيان أنه "أشاد بمقاتلي الفرقة في الاحتياط على نشاطهم في القطاع، وأعرب عن تقديره للاستنفار الكامل والبقاء الممتد لفترة طويلة في الميدان".

وقال غالانت في ختام جلسة التقييم الأمني إنه "لقد انتهيت للتو من زيارة إلى مقر الفرقة 146 على الحدود الشمالية، والتقيت بجنود احتياط حازمين وذوي عزيمة، وقادة يعرفون المهام ويريدون تحقيق كل إنجاز في ساحة المعركة"، على حد قوله.

وأضاف "نحن في موقف دفاعي في الشمال ونهاجم بكل قوة في قطاع غزة، هذه هي أولويتنا. نحن لسنا مهتمين بالدخول في حرب في الشمال، لكننا مستعدون لأي مهمة. سلاح الجو يحافظ على قوته القصوى ضد القطاع اللبناني، وتحديدا ضد حزب الله".

وأضاف: "(رئيس حركة حماس في قطاع غزة) يحيى السنوار أخطأ وحسم مصير حماس ومصير غزة وأصدر الحكم على نفسه. إذا أخطأ (الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن) نصر الله، فإنه سيحسم مصيره وسيؤدي إلى تدمير لبنان".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه شن غارات جوية على أهداف لحزب الله بعد هجمات شنتها الحركة اللبنانية مما يشير إلى مواصلة تصعيد التوتر في المناطق الحدودية جنوبي لبنان. وقال جيش الاحتلال إن طائراته "قصفت أهدافا لحزب الله خلال الساعة الماضية".

وتابع الجيش "كما قامت الدبابات والمدفعية الإسرائيلية بقصف أهداف تشمل البنية التحتية ومواقع تخزين الصواريخ والمجمع العسكري التابع لحزب الله". من جانبه، أعلن حزب الله أنه استهدف "في أوقات متزامنة" خمسة مواقع عسكرية إسرائيلية "بالصواريخ والأسلحة المناسبة" قبل أن يعلن لاحقًا أن مقاتليه استهدفوا "موقع العباد بالصواريخ والأسلحة المناسبة ودمروا قسمًا من تجهيزاته".

ويأتي استئناف تبادل إطلاق النار السبت، غداة تحذير الأمين العام لحزب الله، نصر الله، في أول كلمة له من اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، من حرب إقليمية واسعة ما لم يتوقف الهجوم الإسرائيلي على القطاع المحاصر. وبعدما حمّل الولايات المتحدة "المسؤولية الكاملة" عن الحرب في غزة، قال نصر الله: "من يريد منع قيام حرب اقليمية، والخطاب للأميركيين، يجب أن يسارع إلى وقف العدوان على غزة".

وأوضح أن تطوّر جبهة لبنان مرتبط "بمسار وتطور الأحداث في غزة، فهذه الجبهة هي جبهة تضامن، ومساندة لغزة"، مضيفًا "كل الاحتمالات في جبهتنا اللبنانية مفتوحة ... وكل الخيارات مطروحة". وأعلن أنّ حزبه دخل بالفعل الحرب غداة هجوم القسام، واصفًا ما يجري عند الحدود الجنوبية بأنه "مهم جدًا ولن يتم الاكتفاء به".

وتابع متوجها لإسرائيل: "أقول لهذا العدوّ الذي قد يفكّر بالاعتداء على لبنان أو القيام بعملية استباقيّة باتجاه لبنان أنّك سترتكب أكبر حماقة في تاريخك"، مشدّدًا على أنّ تطوّر جبهة لبنان مرتبط "بمسار وتطوّر الأحداث في غزّة، فهذه الجبهة هي جبهة تضامن ومساندة لغزّة".