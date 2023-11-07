مساعدات أميركية لإسرائيل: مضاعفة منصات "القبة الحديدية" و"مقلاع داود" وقنابل دقيقة

المساعدات تشمل تمويل بناء حوالي 100 منصة إطلاق صواريخ "القبة الحديدية" وما لا يقل عن 14 ألف صاروخ اعتراضي، وتمويل شراء 650 صاروخ اعتراضي لـ"مقلاع داود"، وتزويد قنابل "سبايس" الدقيقة بمبلغ 320 مليون دولار

ذكرت تقارير أميركية اليوم، الثلاثاء، أن المساعدات الأميركية لإسرائيل، بمبلغ 14 مليار دولار، لتمويل الحرب على غزة، تشمل مضاعفة كمية منصات "القبة الحديدية" لاعتراض القذائف الصاروخية، وفي موازاة ذلك تعتزم الإدارة الأميركية نقل قنابل دقيقة من طراز "سبايس" إلى إسرائيل.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن مسؤولين في الإدارة الأميركية قولهم إن المساعدات الأميركية ستوسع بشكل كبير القدرات الدفاعية الإسرائيلية من قذائف صاروخية وصواريخ، وأنها تشمل مضاعفة كمية منصات "القبة الحديدية" وزيادة الإنفاق الأميركي على هذه المنظومة.

وأضاف المسؤولون أن المساعدات تشمل تمويل بناء حوالي 100 منصة إطلاق صواريخ "القبة الحديدية" وما لا يقل عن 14 ألف صاروخ اعتراضي لهذه المنظومة.

دمار هائل في قطاع غزة إثر غارات إسرائيلية (Getty Images)

وبحوزة إسرائيل حاليا 10 بطاريات "القبة الحديدية" وتشمل كل واحدة منها 3 – 4 منصات إطلاق صواريخ اعتراضية، تطلق كل منصة 20 صاروخ اعتراضي ورادار. ويعني ذلك أنه ستضاف إلى الترسانة الدفاعية الإسرائيلية حوالي 25 بطارية "القبة الحديدة"، لكن التوقعات هي أن جزءا من العتاد الجديد سيحل مكان بطاريات قديمة ولا يعزز القدرات الدفاعية بالضرورة.

ورفضت وزارة الدفاع الأميركية والسفارة الأميركية في واشنطن تزويد تفاصيل دقيقة حول الموضوع.

وستستفيد من هذا التمويل شركة "رفائيل" الإسرائيلية لتطوير الأسلحة، وشركتي "رايثيون" و" برات آند ويتني" الأميركيتين، وستزويد هذه الشركات القطع للصواريخ الاعتراضية.

وكانت إسرائيل والولايات المتحدة قد وقعتا، عام 2014، على اتفاق لإنتاج مشترك يسمح بصنع قطع "القبة الحديدية" وصواريخها في الولايات المتحدة.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، زودت الولايات المتحدة إسرائيل بكميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة، بينها قنابل ذكية من إنتاج شركة "بوينغ" الأميركية.

وأضافت الوكالة أن تمويل أنظمة الدفاع الجوي يصل إلى 4 مليارات دولار، سيرصد 3 مليارات منها لمنظومة "القبة الحديدية"، ومليار دولار لمنظومة "مقلاع داود" لاعتراض الصواريخ متوسطة المدى، لتمويل شراء 650 صاروخ اعتراضي وعتاد آخر للمنظومة. ورصد الكونغرس الأميركي 2.4 مليار دولار لتمويل تطوير منظومة "مقلاع داود"، منذ العام 2005.

وفي موازاة ذلك، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن الإدارة الأميركية تعتزم نقل قنابل دقيقة من طراز "سبايس" إلى إسرائيل بمبلغ 320 مليون دولار.

وحولت الإدارة الأميركية، الأسبوع الماضي، قائمة إلى الكونغرس حول نقل هذه القنابل التي تُحمّل على طائرات حربية. وسينقل فرع "رفائيل" في الولايات المتحدة القنابل إلى المقر الرئيسي للشركة في إسرائيل، لتزويدها لوزارة الأمن الإسرائيلية.

وتشمل الخطة منح دعم ومساعدة في تركيب القنابل الدقيقة، ونقل تكنولوجيا أخرى متعلقة باستخدام هذه القنابل. وكانت الإدارة الأميركية قد نقلت سلاحا كهذا إلى إسرائيل بمبلغ 402 مليون شيكل، عام 2020. وذكرت مصادر مطلعة أن إسرائيل طلبت الحصول على هذه القنابل قبل الحرب على غزة.