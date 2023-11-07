غالانت: ستكون للجيش الإسرائيلي بعد الحرب حرية ممارسة القوة بلا قيود

غالانت يعتبر خلال اجتماع للجنة الخارجية والأمن أنه في نهاية الحرب على غزة لن تبقى حركة حماس موجودة كقوة عسكرية وسلطوية بغزة: "السنوار ارتكب خطأ في غزة وحسم مصير حماس وغزة. وإذا ارتكب نصر الله خطأ، سيحسم مصير لبنان"

غالانت ورئيس لجنة الخارجية والأمن، يولي إدلشتاين، اليوم (وزارة الأمن)

اعتبر وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، خلال اجتماع في تل أبيب للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست اليوم، الثلاثاء، أن مدة الحرب الإسرائيلية على غزة ستكون طويلة، وفي نهايتها لن تبقى حركة حماس موجودة كإطار عسكري وسلطوي في غزة، وأنه لن يكون هناك تهديد أمني من غزة على إسرائيلي، وأن للجيش الإسرائيلي ستكون حرية عمل كاملة من دون قيود على ممارسة القوة.

وقال غالانت "إننا في ذروة القتال. والرسالة الأولى التي بودي قولها هنا أمام هذه اللجنة تمثل شعب إسرائيل كله، هي أننا بحاجة إلى دعمكم الكامل، الوحدة والشراكة من جانب كافة فئات المجتمع في إسرائيل"، حسبما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عنه.

وتابع "أننا نرى نتائج في الميدان. وجهاز الأمن يركز على أمرين: الانتصار في الحرب وإعادة المخطوفين إلى البلاد".

وقال غالانت إن رئيس حماس في غزة "يحيى السنوار ارتكب خطأ في غزة وحسم مصير حماس ومصير غزة. وإذا ارتكب (أمين عام حزب الله حسن) نصر الله خطأ، فإنه سيحسم مصير لبنان".

واستعرض غالانت خلال الاجتماع تقريرا حول "تقدم" قوات الاحتلال في قطاع غزة، "من أجل تصفية" مقاتلي حماس وتدمير البنية التحتية للحركة.

وأضاف أن "التركيز الآن على مدينة غزة"، وتحدث عن "تركيز الجهود في جبهات القتال المختلفة".