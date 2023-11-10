استطلاع: 44% في إسرائيل يؤيدون استمرار احتلال غزة بعد الحرب

حسب الاستطلاع، 41% يؤيدون انسحاب إسرائيل من القطاع في نهاية الحرب، و22% يؤيدون إقامة مستوطنات في القطاع، واعتبر 39% أنهم يشترطون الانسحاب بنقل السيطرة على القطاع إلى سيطرة دولي

غارات جوية إسرائيلية على غزة، السبت الماضي (أ.ب.)

يؤيد 59% من الجمهور في إسرائيل "وقف إطلاق نار إنساني مشروط" في الحرب على غزة، وقال معظمهم إنهم يؤيدون ذلك في حال إعادة جميع الأسرى الإسرائيلية في قطاع غزة، بينما قال آخرون أن يكون وقف إطلاق النار مقابل إعادة قسم من هؤلاء الأسرى، حسب استطلاع نشرته صحيفة "معاريف" اليوم، الجمعة.

وعارض 30% وقف إطلاق نار ومن دون علاقة بالأسرى في غزة. وقال 3% فقط إنهم يدعون إلى وقف إطلاق نار بدون شروط.

وأيد 41% انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع في نهاية الحرب، واعتبر 39% أنهم يشترطون الانسحاب بنقل السيطرة على القطاع إلى سيطرة دولي، لكن نسبة أعلى (44%) أيدت استمرار احتلال إسرائيل للقطاع، وقال نصفهم إنهم يؤيدون سيطرة أمنية فقط، والنصف الآخر قال إن استمرار احتلال القطاع يجب أن يشمل إقامة مستوطنات.

وفي الناحية السياسية الداخلية، قال 52% إن رئيس كتلة "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، الأنسب لتولي منصب رئاسة الحكومة، بينما اعتبر 26% أن رئيس الحكومة الحالي، بنيامين نتنياهو، هو الأنسب لتولي المنصب.

وتبين أن 53% من الذين صوتوا لحزب الليكود في الانتخابات العامة السابقة يرون بنتنياهو الأنسب لتولي رئاسة الحكومة، و24% بينهم يؤيدون أن يتولى غانتس المنصب. وأيد 98% من ناخبي "المعسكر الوطني" غانتس مقابل 2% الذين يؤيدون نتنياهو. وأيد 90% من ناخبي حزب "ييش عتيد" غانتس، مقابل 1% الذين أيدوا نتنياهو.

وفي حال جرت انتخابات للكنيست الآن، فإن أحزاب المعارضة، وبضمنها حزب غانتس الذي انضم إلى حكومة نتنياهو بعد الحرب، ستحصل على 77 مقعدا مقابل 43 مقعدا لأحزاب الائتلاف.