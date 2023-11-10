قصف إسرائيليّ جنوبيّ لبنان

استهدف قصف مدفعي للجيش الإسرائيلي مواقع في جنوبي لبنان، وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن "مدفعية الاحتلال قصفت بشكل متقطع، مثلث راميا بيت ليف القوزح".

قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مواقع في جنوبيّ لبنان، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وقالت الوكالة إن "مدفعية الاحتلال قصفت بشكل متقطع، مثلث راميا بيت ليف القوزح".

ويأتي ذلك بعد استهداف قصف إسرائيلي، أمس الخميس، بلدات رامية، وعيتا الشعب، وبيت ليف، بالإضافة إلى اعتراض عدة قذائف مضادّة للدروع، أُطلقت من لبنان، فيما أعلن حزب الله استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي.

ومنذ شهر، تشهد المناطق الحدودية جنوبي لبنان، قصفًا متبادلا ومتصاعدا بين الجيش الإسرائيلي من جهة و"حزب الله" وفصائل فلسطينية في لبنان من جهة أخرى، وذلك على وقع الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بدعم غربي مطلق.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الخميس، مهاجمة بنى تحتية تابعة لحزب الله في الأراضي اللبنانية"، وقال إن ذلك يأتي "ردا على عمليات إطلاق باتجاه الأراضي الإسرائيلية في اليوم الماضي".

كما أعلن مهاجمة مناطق جنوبي لبنان بـ"نيران المدفعية وسلاح ‘اللدغة الفولاذية‘ (ذخيرة هاون موجهة مقاس 120 ملم)"، وقال إنه من بين الأهداف التي تمت مهاجمتها "مجمعات وبنى تحتية ومراكز مراقبة ووسائل تكنولوجية مستخدمة لتوجيه الإرهاب ضد دولة إسرائيل".

كما أعلن الجيش الإسرائيلي أن مقاتلين أطلقوا صاروخا مضادا للمدرعات على منطقة ‘أدميت‘، "دون وقوع إصابات"، وقال إنه هاجم مصدر النيران بالمدفعية.

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