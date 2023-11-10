نتنياهو: "مستقبل قطاع غزة واضح وسيكون منزوع السلاح وتحكمه حكومة مدنية"

نتنياهو لشبكة "فوكس": قادة حماس وبينهم السنوار موجودون في غزة "وسنصل إليهم، وإسرائيل لا تسعى إلى احتلال غزة أو السيطرة عليها ولا إلى تهجير أحد. ويخطئ من يعتقد أن السلام (التطبيع مع السعودية) قد مات"

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال مقابلة أجرتها معه شبكة "فوكس" الأميركية، الليلة الماضية، إن الحرب على غزة "تتقدم، والجيش الإسرائيلي يعمل بشكل ممتاز"، وادعى أنه "نبذل كل ما بوسعنا كي نمتنع عن استهداف المدنيين".

وأضاف ردا على سؤال أن قادة حماس، وبينهم رئيس الحركة في غزة، يحيى السنوار، موجودون في مدينة غزة أو في الأنفاق، وقال "هم هناك وسنصل إليهم". وتابع أن إسرائيل ستستمر في الحرب حتى "انهيار حماس، ونحن ملزمون بالانتصار. وهذا لن يكون انتصار إسرائيل وحدها، وإنما انتصار العالم المتحضر كله على البربرية".

واعتبر نتنياهو أن "إسرائيل لا تسعى إلى احتلال غزة أو السيطرة عليها"، زاعما أن هدف الحرب هو "منح قطاع غزة والشرق الأوسط كله مستقبلا أفضل، وهذا يتطلب هزم حماس".

نتنياهو، أواخر الشهر الماضي (أ.ب.)

وأشار نتنياهو إلى أنه وضع للحرب "أهدافا وجدولا زمنيا. وكان بودي أن يستغرق ذلك مدة قليلة، لكننا نتقدم خطوة تلو الأخرى، وبهذه الطريقة نقلل عدد القتلى في صفوف جنودنا وفي صفوف غير الضالعين بالقتال في غزة، ونقوم بتصفية أكبر عدد ممكن من مخربي حماس".

واعتبر نتنياهو أنه استغرق وقت طويل حتى تمكنت الولايات المتحدة من هزم تنظيمي القاعدة و"داعش"، "ولا أعتقد أن إسرائيل ستحتاج إلى وقت طويل لهذه الدرجة، لكننا سنجعل حماس تنهار وليس مهما كم سيستغرق ذلك لأن مستقبلنا ومستقبل الدول المجاورة ومستقبل الفلسطينيين مرتبط بالجانب الذي سينتصر في هذه الحرب - محور الإرهاب لإيران وحزب الله وحماس والحوثيين، أم قوى التقدم والازدهار: إسرائيل، الولايات المتحدة والدول العربية المعتدلة؟".

وادعى نتنياهو أن "إسرائيل لا تسعى لتشريد أحد. ونحن نحاول إجلاء الغزيين من شمال القطاع إلى جنوبه، بعيدا عن الحرب".

وبحسبه، فإن "مستقبل غزة واضح. وحماس لن تكون موجودة، والقطاع سيكون منزوع السلاح، وسيخضع لنزع الراديكالية وسيعاد إعماره. وجميع هذه الأهداف قابلة للتحقيق. وسنطر إلى إيجاد (أي تنصيب) حكومة مدنية لتحكم في غزة، لكن في المستقبل المنظور علينا أن نتأكد من عدم تكرار أحداث 7 أكتوبر، ومن أجل منع ظهور كيان مثل حماس، ثمة حاجة إلى قوة موثوق بها لتدخل إلى القطاع ويقتل القتلة".

وتطرق نتنياهو إلى الاتصالات التي كانت تجريها الولايات المتحدة حول اتفاق تطبيع علاقات بين السعودية وإسرائيل، وقال إنه "أعتقد أن الآن ساعة الاختبار، لكن يخطئ من يعتقد أن السلام قد مات. وأعتقد أنه بعد الانتصار على حماس ستكون الظروف ناضجة أكثر".