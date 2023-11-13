وزراء إسرائيليون: إبعاد حزب الله عن الحدود بضغط سياسي أو عسكري

الوزراء الأعضاء في الكابينيت السياسي – الأمني يقدرون أن نصر الله ليس معنيا بحرب مع إسرائيل، ويقولون إن إبعاد مقاتلي حزب الله عن الحدود سيتم بواسطة حشد دعم "وضمان شريط أمني"، أو من خلال عملية عسكرية

يقدر وزراء إسرائيليون أعضاء في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) أن أمين عام حزب الله، حسن نصر الله، ليس معنيا بحرب مع إسرائيل، وأنه "طالما لم تصل تعليمات من إيران بخوض حرب، فإنه سيكتفي بإطلاق نار محدود"، حسبما نقلت عنهم صحيفة "يسرائيل هيوم" اليوم، الإثنين.

وقال مسؤول سياسي إسرائيلي إن إسرائيل لا تعتزم السماح لحزب الله بمواصلة التموضع عند الحدود اللبنانية بعد الحرب على غزة، وأن "هذا سيتم من خلال ضغط سياسي أو عسكري"، وفقا للصحيفة.

وأضافت الصحيفة أن إسرائيل تبحث في إمكانيتين للعمل من خلالهما "من أجل إبعاد حزب الله عن الحدود".

والإمكانية الأولى هي حشد دعم دولي للمطلب الإسرائيلي وإبعاد مقاتلي حزب الله عن إسرائيل بقدر المستطاع "وبذلك ضمان شريطا أمنيا".

والإمكانية الثانية، حسب الصحيفة، هي إبعاد مقاتلي حزب الله عن الحدود من خلال عملية عسكرية، "وهذه إمكانية ليست معنية إسرائيل بها في هذه المرحلة، وتكتفي بدفاع هجومي ضد عمليات حزب الله التي تسببت بسقوط قتلى".

ونقلت الصحيفة عن وزير عضو في الكابينيت قوله "إننا مهنيون بالفصل بين الجبهتين" مقابل غزة ولبنان، وأنه "من أجل القضاء على حماس في غزة وإنقاذ المخطوفين، علينا التركيز على الجنوب والاستمرار في الدفاع في الشمال. وفي هذه الأثناء يقرر نصر الله السقف ونحن نرى أنه متوتر لكنه يمتنع عن مواجهة حربية".