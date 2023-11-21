البيت الأبيض: مجموعة فاغنر تستعد لتزويد "حزب الله أو إيران" بنظام دفاع جوي

البيت الأبيض يقول إن في حوزته معلومات تشير إلى أن مجموعة فاغنر المسلحة الروسية تعمل على توفير قدرة دفاع جوي إما لحزب الله وإما لإيران، بإيعاز من الحكومة الروسية.

قال البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن مجموعة فاغنر المسلحة الروسية تستعد لتعزيز الدفاعات الجوية لحزب الله اللبناني أو النظام في طهران، في إطار "تعاون دفاعي غير مسبوق" بين خصمي الولايات المتحدة.

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وأفاد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي، في حديث للصحافيين، بأن "معلوماتنا... تشير إلى أن فاغنر، بتوجيه من الحكومة الروسية، كانت تستعد لتوفير قدرة دفاع جوي إما لحزب الله وإما لإيران".

وعن صفقة تبادل الأسرى، قال كيربي: "نحن أقرب من أي وقت مضى. نعتقد بأننا نقترب أكثر". وأردف "لن نقول ولا نريد أن نقول أي شيء في هذه الساعات الحساسة من شأنه أن يعرض الاتفاق لخطر أكبر".

يأتي ذلك فيما أكد مسؤول أميركي إن حماس وإسرائيل تقتربان من التوصل إلى اتفاق يتضمن إطلاق الحركة سراح 50 رهينة، معظمهم من النساء والأطفال، مقابل إطلاق سراح 150 أسيرا فلسطينيا وهدنة لأربعة.

وقال المسؤول إن هناك اتفاقا مبدئيا لكنه ليس نهائيا حتى يتم الاتفاق على كل شيء. وأضاف "نعتقد أننا قريبون للغاية من التوصل إلى اتفاق. لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، وما زال يتعين الحصول على موافقة".

وأضاف "نعتقد أننا قريبون للغاية".

بدوره، أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم، أن اتفاقا لإطلاق سراح بعض الرهائن الإسرائيليين في غزة "قريب للغاية".

وقال للصحافيين في البيت الأبيض "فريقي يتنقل بين عواصم المنطقة. نحن الآن قريبون جدا من إعادة بعض هؤلاء الرهائن إلى وطنهم قريبا جدا. لكنني لا أريد الخوض في التفاصيل لحين الانتهاء من الأمر".

وأضاف "عندما يكون لدينا المزيد لنقوله، سنفعل".

وفي تعليقات بايدن المتفائلة ترديد لتصريحات في المنطقة هذا الصدد، فقد قال زعيم حماس إن اتفاق هدنة مع إسرائيل أصبح وشيكا، وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إنه يأمل في الحصول على أخبار جيدة قريبا بشأن الرهائن.

وبوتيرة يومية منذ الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يتبادل الجيش الإسرائيلي قصفا متقطعا مع "حزب الله" وفصائل فلسطينية في لبنان، ما خلّف قتلى وجرحى على جانبي الحدود.

وتتواصل هذه المواجهات على وقع حرب يشنها الجيش الإسرائيلي منذ 46 يوما على قطاع غزة؛ أسفرت حتى الآن عن استشهاد 14 ألفا و128 شهيدا فلسطينيا، بينهم أكثر من 5 آلاف و840 طفلا و3 آلاف و920 امرأة، فضلا عن أكثر من 33 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.