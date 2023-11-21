برلمان جنوب أفريقيا يصوت لتعليق العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل وإغلاق سفارتها

برلمان جنوب أفريقيا التي تعد مدافعا شرسا عن القضية الفلسطينية، وخصوصا أن حزب المؤتمر الوطني الافريقي الذي يحكمها منذ انتخاب مانديلا رئيسا عام 1994، يقارب القضية انطلاقا من نضاله التاريخي ضد الفصل العنصري، يصوت لصالح تعليق العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.

صوت أعضاء البرلمان في جنوب أفريقيا، اليوم الثلاثاء، لصالح إغلاق السفارة الإسرائيلية في بريتوريا وتعليق جميع العلاقات الدبلوماسية حتى يتم الاتفاق على وقف لإطلاق النار في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر.

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ويعتبر هذا القرار رمزيا إلى حد كبير إذ إن أمر تنفيذه من عدمه بيد حكومة الرئيس سيريل رامابوزا.

وانتقد رامابوزا وكبار مسؤولي وزارة الخارجية صراحة القيادة الإسرائيلية خلال حملتها العسكرية المدمرة ضد على قطاع غزة المكتظ بالسكان، ودعوا المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق معهم بشأن جرائم حرب محتملة.

واستدعت إسرائيل يوم الإثنين الماضي، سفيرها في جنوب أفريقيا، إلى تل أبيب للتشاور قبل التصويت الذي جاء يوم الثلاثاء بموافقة أغلبية بواقع 248 صوتا مقابل 91 صوتا.

اتّهم رئيس جنوب أفريقيا، رامابوزا، إسرائيل، بارتكاب "جرائم حرب" و"إبادة" في غزة، داعيًا إلى "وقف فوري وكامل لإطلاق النار" كما فعل نظيره الصيني الذي دعا إلى "مؤتمر دولي للسلام".

جاء ذلك في مستهل قمة افتراضية طارئة لمجموعة بريكس مخصصة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة؛

وقال رامابوزا خلال قمة المجموعة التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا والتي يشارك فيها ايضا الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جينبينغ، "يشكّل العقاب الجماعي للمدنيين الفلسطينيين عبر استخدام غير مشروع للقوة من جانب إسرائيل، جريمة حرب".

وأضاف "يرقى حرمان سكان غزة من الدواء والغذاء والماء والوقود، إلى جريمة إبادة".

وتابع "ندعو فورًا المجتمع الدولي إلى الاتفاق على إجراءات عاجلة وملموسة لإنهاء المعاناة في غزة وتمهيد الطريق لحل عادل وسلمي لهذا النزاع"، معددًا أبرز الخطوات المقترحة.

بالإضافة إلى وقف "فوري وكامل" لإطلاق النار، دعا إلى نشر قوة سريعة تابعة للأمم المتحدة "بتفويض لمراقبة وقف الأعمال القتالية وحماية المدنيين".

كذلك، دعا "جميع الدول" الى "إظهار ضبط النفس والكف عن تأجيج هذا النزاع، وخصوصا عبر وقف تزويد الأطراف أسلحة".

وقال رامابوزا ايضا "كل من دولنا أعرب عن قلقه العميق حيال الموت والدمار في غزة"، مؤكدا أن "هذا الاجتماع ينبغي ان يحضنا على توحيد جهودنا (...) لوضع حد لهذا الظلم التاريخي".

من جهته، دعا الرئيس الصيني إلى "مؤتمر دولي للسلام" يهدف إلى إيجاد "حل عادل لقضية فلسطين"، وطالب بـ"الإفراج عن المدنيين المحتجزين" في إطار الحرب بين اسرائيل وحماس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن الرئيس الصيني قوله "يجب على كل أطراف النزاع وقف إطلاق النار والأعمال القتالية فورا وإنهاء كل أعمال العنف والهجمات التي تستهدف المدنيين وإطلاق سراح المدنيين المحتجزين لتجنب المزيد من الخسائر في الأرواح والمعاناة".

وقال شي: "لا يمكن أن يكون هناك سلام وأمن مستدامان في الشرق الأوسط من دون حل عادل لقضية فلسطين" معتبرا أن عقد مؤتمر دولي للسلام سيتيح "العمل على إيجاد حل سريع لقضية فلسطين يكون شاملا وعادلا ودائما".