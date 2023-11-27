تقرير: مداولات في الليكود للإطاحة بنتنياهو بعد الحرب على غزة

نتنياهو تفرغ من إدارة الحرب على غزة لقسم من وقته ليلتقي بأعضاء كنيست كي يتأكد من أنهم لن ينضموا للانقلاب عليه، إثر مداولات في الليكود حول نزع الثقة عنه وترشيح إدلشتاين لتولي رئاسة الحكومة بشكل مؤقت

يبدو أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ليس منشغلا بشكل كلي في إدارة الحرب على غزة، وأنه يخصص قسما من وقته من أجل بقائه السياسي، ولذلك فإنه تفرغ، في الأيام الأخيرة، لعقد "لقاءات شخصية" مع أعضاء كنيست من حزب الليكود لمنع "انقلاب" يتوقعه ضده.

وهدف هذه اللقاءات، وفق ما ذكر موقع "واينت" الإلكتروني اليوم، الإثنين، هو السعي لترسيخ مكانته داخل الليكود والاطلاع على الأجواء داخل الحزب، على خلفية الحرب على غزة ومطالبته بتحمل مسؤولية شخصية عن الإخفاق الأمني الذي أدى إلى نجاح هجوم مقاتلي حماس في "غلاف غزة"، في 7 تشرين أول/أكتوبر الماضي.

وأفاد "واينت" بأن مداولات سرية جرت في الأيام الأخيرة داخل الليكود حول "اليوم التالي" للحرب. ونقل عن قيادي في الليكود قوله إنه تجري دراسة إمكانية الإطاحة بنتنياهو، من خلال تصويت في الهيئة العامة للكنيست على مشروع قانون لنزع الثقة عنه، وطرح اسم عضو كنيست آخر من الليكود كي يشكل حكومة من دون إجراء انتخابات عالمة.

وأحد الأسماء التي تطرح في هذه المداولات هو رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يولي إدلشتاين، كي يُعين رئيسا للحكومة بشكل مؤقت إلى حين انتخاب رئيس جديد لليكود.

والتقى نتنياهو على انفراد مع أعضاء كنيست من الليكود، يوم الجمعة الماضي، وبينهم كيتي شيطريت، دان إيلوز، حانوخ ميلفيتسكي وبوعاز بيسموت.

ونقل "واينت" عن مصدر مطلع في الليكود قوله إن "نتنياهو يتخوف من الخطاب حول استبداله ويريد التأكد من أن لا أحد ينضم إلى الانقلاب عليه".

وأضاف أن "نتنياهو يريد أن ’يشعر بنبض’ الليكود. وهو يمرر رسالتين مركزيتين، تبدوان مثل حملته الانتخابية القادمة: أتعهد باستمرار القتال حتى النهاية؛ وهو الوحيد الذي سيمنع إقامة دولة فلسطينية".

وتابع المصدر نفسه أنه خلال اللقاءات الشخصية مع أعضاء الكنيست "كان الشعور أن يوجه نحو انتخابات بعد الحرب مباشرة".

وفيما يتعلق باحتمال تنحي نتنياهو عن منصبه بعد الحرب، قال أحد أعضاء الكنيست الذين التقوا معه إن "هذا ليس مطروحا أبدا على أجندته. وحتى (جرافة عملاقة من طراز) D9 لن تزحزحه".