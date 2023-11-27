كرعي يعلن عن اتفاق مع ماسك يشترط موافقة إسرائيل لتزويد غزة بالإنترنت الفضائي

كرعي يدعى أنه توصل إلى اتفاق يلزم الملياردير الأميركي بالحصول على موافقة السلطات الإسرائيلية قبل إقدام شركة "ستارلينك" على تزويد قطاع غزة بالإنترنت.

أعلن وزير الاتصالات الإسرائيلي، شلومو كرعي، اليوم الإثنين، عن اتفاق مبدئي مع إيلون ماسك، رئيس شركة "ستارلينك"، يقضي بعدم حصول قطاع غزة على الإنترنت الفضائي إلا بموافقة الحكومة الإسرائيلية.

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جاء ذلك، في بيان لكرعي على منصة "إكس"، بعد نحو شهر من تصريحات لماسك قال فيها إن الشركة مستعدة لتقديم خدمات الإنترنت الفضائي لمؤسسات الأمم المتحدة في قطاع غزة.

وكتب كرعي: "إيلون ماسك، أتقدم لك بالتهنئة على التوصل إلى تفاهم مبدئي مهم مع وزارة الاتصالات تحت قيادتي. ونتيجة للاتفاق، لا يمكن تشغيل وحدات ستارلينك الفضائية في إسرائيل إلا بموافقة وزارة الاتصالات الإسرائيلية".

وتابع "بما في ذلك قطاع غزة"، وفق تعبيره.

وأضاف: "بينما تحارب دولة إسرائيل ضد حماس، فإن هذا الفهم أمر حيوي، كما هو الحال بالنسبة لكل من يرغب في عالم أفضل، خالي من الشر ومعاداة السامية، من أجل أطفالنا" على حد قوله.

ولم يصدر عن ماسك تعليق على تصريحات الوزير الإسرائيلي.

والشهر الماضي، قال الملياردير الأميركي إنه مستعد لتوفير الإنترنت لمنظمات الإغاثة المعترف بها دوليا في قطاع غزة، بعد قطع إسرائيل الإنترنت عن القطاع في 27 تشرين الأول الماضي/ أكتوبر، استمر قرابة يومين.

وكتب ماسك، عبر حسابه على "إكس" حينها، أن "خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية التابعة لشركة ستارلينك، ستوسع نطاق اتصالها ليشمل منظمات الإغاثة المعترف بها دوليًا في غزة".

وفي 18 تشرين الأول/ أكتوبر، بدأت إسرائيل محادثات رسمية مع شركة "SpaceX" التابعة لماسك، لتزويد تل أبيب بالإنترنت الفضائي من شركة "ستارلينك" التابعة.

ويجري الملياردير ومالك منصة إكس، ماسك، محادثات مع الرئيس الإسرائيلي، يتسحاك هرتسوغ، في وقت لاحق، اليوم، حول مكافحة معاداة السامية عبر الإنترنت، حسب ما أعلنت ديوان الرئاسة الإسرائيلية.

وخلال اللقاء المقرر بعد الظهر والذي يحضره "ممثلون عن عائلات رهائن تحتجزهم حماس"، سيشدد الرئيس الإسرائيلي على "الحاجة إلى العمل لمكافحة معاداة السامية المتزايدة عبر الإنترنت"، وفق ما ذكر مكتبه في بيان.

وتأتي زيارة ماسك للقدس في اليوم الأخير للهدنة القابلة للتجديد بين إسرائيل وحماس والتي أتاحت إطلاق رهائن محتجزين في غزة وأسرى فلسطينيين معتقلين في إسرائيل.

والأسبوع الماضي دان البيت الأبيض "الترويج البغيض" لمعاداة السامية من جانب ماسك. وأتى تعليق الرئاسة الأميركية تعقيبًا على قيام ماسك بالرد على منشور عبر منصة "إكس".

ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة.